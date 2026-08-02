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Bhadoni News: प्रेमिका से शादी की मांग पर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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Bhadoni News: प्रेमिका से शादी की मांग पर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवकप्रेमिका से शादी की मांग पर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवकप्रेमिका से शादी की मांग पर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक

Bhadoni News: प्रेमिका से शादी की मांग पर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक

Bhadoni News: गोपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के धानापुर दक्षिणी गांव में रविवार सुबह प्रेम-प्रसंग को लेकर हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। घनश्यामपुर निवासी विजय गौतम पुत्र होरीलाल गौतम अपनी प्रेमिका से शादी कराने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। हालांकि पांच घंटा बाद युवक टावर से उतरा तो लोगों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि युवक का गांव की ही एक युवती से लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा है। करीब दो माह पहले युवक युवती को साथ ले गया था। युवती के पिता की तहरीर पर गोपीगंज कोतवाली में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हुआ था।

बाद में औराई से दोनों को पुलिस ने पकड़ा था। गांव के लोगों ने सामाजिक समझौते से मामला शांत कराया था, लेकिन युवक शादी की जिद पर अड़ा रहा। रविवार सुबह युवक अचानक धानापुर दक्षिणी स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया और प्रेमिका को बुलाकर शादी कराने की मांग करने लगा। सूचना पर पीआरबी पुलिस पहुंची और उसे समझाने का प्रयास शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस युवती के भाई को घर से बुलाकर टावर के पास लाई और युवक से मोबाइल पर बात कराई। बातचीत में युवक को नीचे उतरने पर शादी कराने का आश्वासन दिया गया। पुलिस की इस कार्यशैली परिजनों और ग्रामीणों ने नाराजगी जताई और कहा कि इससे मामला और संवेदनशील हो गया। युवती के चाचा ने इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत पुलिस अधीक्षक से भी की है। पुलिस उसे सुरक्षित उतारने के प्रयास में जुटी रही। हालांकि पांच घंटा बाद युवक टावर से नीचे उतरा तो लोगों ने राहत की सांस ली। मामला प्रेम-प्रसंग और अंतरजातीय संबंध से जुड़ा होने के कारण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। सूत्रों की माने तो गोपीगंज नगर सहित समूचे जिले में इधर पिछले काफी दिनों से टावर पर चढ़ना का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। जिससे पुलिस प्रशासन को काफी दिक्कत का सामना करना ही पड़ता है। साथ ही इसको लेकर समाज में गलत संदेश भी जा रहा है। नागरिकों ने इस तरह के कृति करने वालों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है।

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