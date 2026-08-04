Bhadoni News: मोबाइल पर चढ़े प्रेमी पर केस दर्ज, ब्लैक मेल का आरोप
Bhadoni News: भदोही के गोपीगंज थाना क्षेत्र में एक युवक, जिसने शादी की जिद पर मोबाइल टावर पर चढ़कर घंटों प्रदर्शन किया, अब कानूनी मुश्किलों में है। युवती के भाई की शिकायत पर उसके खिलाफ छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। गोपीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में मोबाइल टावर पर चढ़कर घंटों शादी की जिद को लेकर बैठे युवक की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। प्रेमिका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित युवक विजय गौतम के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है।तहरीर में भाई ने कहा कि बहन की उम्र 21 साल है। आरोपित युवक उसको छेड़खानी करता है। बाजार आने-जाने पर उसे परेशान करता है। इतना ही नहीं, वह ब्लैकमेल करते हुए एक लाख रुपयों की मांग कर रहा है। डिमांड पूरी ना होने पर आरोपित रविवार को गांव के मोबाइल टावर पर चढ़कर जबरदस्ती शादी कराने का ड्रामा कर रहा था।
वह लगातार फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी देता है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गोपीगंज पुलिस ने आरोपित विजय गौतम के खिलाफ बीएनएस की धाराओं 78, 74, 308 (5), 351 (3) तथा 226 के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि रविवार की सुबह मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक शाम को नीचे उतरा था। वह युवती के स्वजनों पर शादी कराने का दबाव बना रहा था। उधर, गांव में मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं लोग करते नजर आए। पुलिस प्रकरण की हर एंगल से जांच कर रही है।
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