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Bhadoni News: रात में थाने से भागा मोबाइल चोर, दूसरे को भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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Bhadoni News: रात में थाने से भागा मोबाइल चोर, दूसरे को भेजा जेल क क क क क कक क कक क क कक क कक

Bhadoni News: रात में थाने से भागा मोबाइल चोर, दूसरे को भेजा जेल

Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। दुर्गागंज थाने से गुरुवार की रात चोरी के आरोप में धराया युवक फरार हो गया। उसे शुक्रवार को हिरासत में लिया गया। उधर, पुलिस ने उसे पिता को सुपुर्द करने की बात कही। हिरासत में लिए गए दूसरे युवक के पास से छह मोबाइल चोरी का बरामद किया गया। दुर्गागंज थाने पर राकेश बनवासी निवासी हरदुआ ने तहरीर दिया था। कहा था कि 27 जुलाई की रात को वह घर के बाहर सोए थे। इस बीच, वहां पहुंचे गांव के ही धर्मेन्द्र गौतम अपने एक अन्य साथी के साथ मोबाइल चोरी कर लिया। आरोपितों ने गांव के ही मंजू देवी, भोलानाथ, अर्जुन, राकेश का भी मोबाइल चोरी किया था।

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पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। गुरुवार को दो आरोपितों को हिरासत में लिया गया। इस बीच, रात में थाने से शुभम नामक युवक फरार हो गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि उसे शुक्रवार की सुबह हिरासत में लिया गया।प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने दावा किया कि शुभम थाने से भागा नहीं था, बल्कि उसके पिता को उसे सुपुर्द कर दिया गया। दूसरे आरोपित धर्मेंद्र गौतम के पास से चोरी के छह मोबाइल बरामद करने का दावा किया।

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