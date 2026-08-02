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Bhadoni News: मधुमेह बीमारी से बचाव को योगाचार्य ने दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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Bhadoni News: मधुमेह बीमारी से बचाव को योगाचार्य ने दी जानकारी मधुमेह बीमारी से बचाव को योगाचार्य ने दी जानकारी मधुमेह बीमारी से बचाव को योगाचार्य ने दी जानकारी मधु

Bhadoni News: मधुमेह बीमारी से बचाव को योगाचार्य ने दी जानकारी

Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। विभूति नारायण राजकीय इंटर कालेज मैदान में स्थित योग स्थल पर रविवार की सुबह मधुमेह बीमारी से बचाव को योगाचार्य ने जानकारी दी। योग शिविर में साधकों ने योगाभ्यास व प्राणायाम कर खूब पसीना बहाया। इस दौरान गोपाल यौगिग, जागिंग का अभ्यास कराते हुए मधुमेह बीमारी से बचाव की जानकारी दी। बताया कि मधुमेह रोग प्रत्येक बीस में एक व्यक्ति को है। प्रकृति के डंड में एक है मधुमेह बीमारी। इसके प्रमुख कारण पैक्रियाज, लिवर, पट्यिूटरी, एड्रिनल व थायराइड ग्लैंड के समन्वय से कार्बोहाइड्रेट का चयापचय व्यवस्थित होता है। इन अंगों में विकृति से मधुमेह होता है। इस बीमारी से बचाव को संतुलित खानपान संग पर्याप्त श्रम करना जरुरी है।

इस मौके पर संतोष कुमार, प्रांजल कुमार, दिनेश तिवारी, राकेश कुमार आदि उपस्थित थे।

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