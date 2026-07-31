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Bhadoni News: ग्राम चौपाल में शासन से संचालित योजनाओं की दी जानकरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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Bhadoni News: ग्राम चौपाल में शासन से संचालित योजनाओं की दी जानकरी पाल में शासन से संचालित योजनाओं की दी जानकरी पाल में शासन से संचालित योजनाओं की दी जानकरी पाल में

Bhadoni News: ग्राम चौपाल में शासन से संचालित योजनाओं की दी जानकरी

Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। डीएम शैलेश कुमार के निर्देशन में शुक्रवार को छह ब्लॉक के कुल 12 गांव में ग्राम चौपाल का आयोजन हुआ। इसमें नामित अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए शासन से संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं, ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण कराने का भी भरोसा दिया गया। ग्राम चौपाल का आयोजन अभोली ब्लॉक के सरायकंसराय, विजईपुर, औराई ब्लॉक के पिलखिनी, महदवा, भदोही ब्लॉक के निदुर, अजयपुर, डीघ ब्लॉक के भगवानपुर, भभौरी, ज्ञानपुर ब्लॉक के डुहिया, लखनो एवं सुरियावां ब्लॉक क्षेत्र के एकौनाी और चंदचंदा गांव में हुआ। इस दौरान बाल संरक्षण, बाल अधिकारों की सुरक्षा तथा जरूरतमंद एवं निराश्रित बच्चों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने पर विस्तृत चर्चा की गई।

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साथ ही बाल श्रम, बाल विवाह एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। विद्यालय से वंचित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने तथा अनाथ एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। इस मौके पर आलोक दुबे, कुणाल गुप्ता, कृष्ण गोपाल, सत्येंद्र पांडेय, दिनेश आनंद मौर्य, मो. कैफ, विवेक गुप्ता, सत्येंद्र पांडेय, आयुष शर्मा, वीरेंद्र प्रसाद, दीपक यादव आदि उपस्थित थे।

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