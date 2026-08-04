Bhadoni News: शिक्षकों की लंबित मांगों पर विचार करे प्रदेश सरकार
Bhadoni News: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने डीआईओएस अंशुमान से मिलकर लंबित मांगों को लेकर CM को मांग पत्र सौंपा। चेतावनी दी कि यदि मांगों पर विचार नहीं हुआ तो गुरुजन आंदोलन करेंगे। शिक्षकों के अधिकार और वित्तीय मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता बताई गई।
Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को डीआईओएस अंशुमान से मिला। इस दौरान लंबित मांगों को लेकर सीएम को संबोधित मांग पत्र उन्हें सौंपा गया। चेताया कि लंबित मांगों पर विचार नहीं किया गया तो गुरुजन आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
मांगों की जानकारी
जिलाध्यक्ष आनंद गिरी ने कहा कि गुरुजनों का उत्पीड़न अविलंब रुकना चाहिए। उनकी पत्रावली की जांच निष्पक्षता संग की जाए। प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड/आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं योग्यता के आधार पर प्रवक्ताओं एवं अध्यापकों को तैनाती दी जाए। ताकि पठन-पाठन पर असर ना पड़े। एनपीएस कटौती का अद्यतनीकरण एवं एनपीएस से ओपीएस में आच्छादित शिक्षकों की काटी गई धनराशि को ब्याज समेत जीपीएफ में वापस किया जाए। मृतक कर्मचारियों अजय कुमार को 33 लाख, चंद्रभान को आठ लाख, प्रमोद को तीन लाख रुपये एनपीएस अंशदान की 10 फीसदी पीड़ित आश्रित परिवारों तत्काल लौटाया जाए।
अन्य मांगें
जिला मंत्री तेज सिंह ने एरियर, गर्मी के अवकाश, शासकीय कार्यो को उपार्जित अवकाश की स्वीकृति, सेवा निवृत्त शिक्षकों की पेंशन आदि मांगों पर तत्काल विचार किया जाए। चेताया कि मांगों पर 15 दिनों में विचार नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पटेल सिंह, रमेश द्विवेदी, वैभव कुमार, वसी रहमान, आलोक पटेल, शेष कुमार, मनीष कुमार तिवारी आदि रहे।
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