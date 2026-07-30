Bhadoni News: मनमाने दाम पर बिक रहा दूध-पनीर
Bhadoni News: ज्ञानपुर में व्यापारी खोवा-पनीर के मनमाने दाम व खाद्य सुरक्षा का ध्यान न देने पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में दूध के दाम 40 से 50 रुपये प्रति किलो तक बताए जा रहे हैं, और मिलावटी खाद्यानों की बिक्री को लेकर लोगों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है।
Bhadoni News: ज्ञानपुर। लगन के सीजन में व्यापारी मनमाने दाम पर खोवा-पनीर की बिक्री कर रहे हैं। खाद्य विभाग द्वारा इस तरफ ध्यान न देना गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। ग्रामीण अंचलों में पहुंच रहे व्यापारियों के लोग दाम को लेकर लोगों को भ्रमित कर दे रहे हैं। दूध कोई 40 रुपया लीटर बताता है तो कोई शुद्धता के नाम पर 45 से 50 रुपये प्रति किलो बेचता है। इन दिनों मनमाने दाम पर दूषित व मिलावटी खाद्यान की बिक्री कर लोगों की सेहत संग खिलवाड़ किया जा रहा है।
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