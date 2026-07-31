Bhadoni News: पेट्रोल पंप से चोरी बैट्री संग दो चोर धराए
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Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। जिले के ऊंज थाने की पुलिस ने चोरी की दो बैट्री के साथ दो आरोपितों को हिरासत में लिया। थाने पर रमेश यादव निवासी ग्राम रइयापुर, थाना कोईरौना) ने तहरीर दिया था। कहा था कि वह मिर्जापुरी फिलिंग स्टेशन (जीटी रोड, नवधन) में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि उनके पेट्रोल पंप के परिसर में उनकी देखरेख में एक ट्रक कंटेनर खड़ा था, जिसका ड्राइवर सुरक्षा के लिहाज से उसकी दो बैटरियां निकालकर फिलिंग स्टेशन के पास रख गया था। 'डायनेक्स ' कंपनी की ये दोनों काले रंग की बैटरियां रमेश यादव के कब्जे में थीं, जिन्हें 29/30 जुलाई की रात अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया।
पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मिर्जापुरी फिलिंग स्टेशन के पास कलिंजरा नहर पुलिया के पास से दो शातिर चोरों करन निवासी ग्राम पक्का पोखरा घोसिया थाना औराई और सलीम शेख निवासी जानकी नगर थाना मुडाडोई जिला वीरभूमि (पश्चिम बंगाल) हाल पता मोहल्ला मेवडापुर, गोपीगंज को गिरफ्तार किया। पास से चोरी की दो बैट्री बरामद किया गया। पुलिस टीम में एसआई भृगुनाथ यादव, विकास कुमार, देवेन्द्र यादव रहे।
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