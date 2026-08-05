Bhadoni News: रेलवे ट्रैक के पास मिला एक व्यक्ति का शव, सनसनी

Bhadoni News: सुरियावां, हिन्दुस्तान संवाद। नगर पंचायत सुरियावां स्थित ओवरब्रिज के समीप स्थित रेलवे ट्रैक के पास बुधवार की सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। मृतक की पहचान 47 वर्षीय महेंद्र कुमार उर्फ साधु उपाध्याय निवासी थाना क्षेत्र के ही महुआपुर के रूप मे ंहुई।पीड़ित परिजनों के मुताबिक मृतक महेंद्र कुमार चौथार बाजार स्थित एक दोना-पत्तल कारखाना में सेल्समैन का काम करता था। रात में वह घर नहीं पहुंचा तो परिजन समझे कि किसी काम से रूके होंगे सुबह आ जाएंगे। सुबह शौच को लोग निकले तो रेलवे ट्रैक के समीप शव मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई।