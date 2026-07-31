Bhadoni News: वाहनों को पार्क करने के कारण लग रहा जाम
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Bhadoni News: गोपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। सावन माह में जीटी रोड का एक लेन आरक्षित होने से फ्लाईओवर के नीचे आवागमन पर असर पड़ा है। हाइवे के दक्षिणी लेन पर प्रयागराज-वाराणसी एवं विंध्याचल मिर्जापुर आने-जाने वाले वाहन मिर्जापुर तिराहे से लेकर के बस स्टैंड तथा थाने के पास तक पार्क किए जा रहे हैं। जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो जा रही है। पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन उन्होंने ट्रैफिक से अपना पल्ला झाड लिया है। उनका कहना कि उन्हें सावन ड्यूटी में लगाया गया है, ट्रैफिक ड्यूटी में नहीं। सबसे ज्यादा जाम की समस्या प्राइवेट बस एवं रोडवेज बस जो काफी समय तक बस अड्डा पर खड़ी रहती हैं।
जिससे आम जनमानस को यात्रियों को बाहर से आए राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक से एक महीने तक वाहनों के खड़ी करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जिससे कि जाम की समस्या से निजात मिल सके।
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