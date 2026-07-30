Bhadoni News: खाद्य विभाग टीम ने संग्रहित की दो नमूने
Bhadoni News: सहायक आयुक्त खाद्य विवेक मालवीय के निर्देशन में दुकानों पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। मंगलवार की शाम खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. ताविंदा ने भदोही शहर
Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। सहायक आयुक्त खाद्य विवेक मालवीय के निर्देशन में दुकानों पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। मंगलवार की शाम खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. ताविंदा ने भदोही शहर स्थित कई दुकानों पर जांच की। जांच में बर्गर का दो नमूना संग्रहित कर जांच को भेजा गया।विभागीय टीम की छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। डॉ. ताविंदा ने बताया कि भदोही शहर स्थत कई दुकानों पर सघन जांच की गई। इसमें दो नमूना संग्रहित कर जांच को भेजा गया। दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि ग्राहकों में शुद्ध बर्गर, पिज्जा, चाउमीन एवं मंचुरियन की बिक्री करें। मिलावटी एवं दूषित खाद्य पदार्थ की बिक्री करने वालों के विरुद्ध जांच कर सख्त कार्रवाई होना तय है।
कहीं भी दूषित खाद्य सामग्री वितरित होने की शिकायत मिले तो तत्काल इसकी सूचना विभागीय अधिकारियों को दें। आगामी पर्व को देखते हुए खाद्य विभाग की जांच अभियान तेज हो गई है। उधर, खाद्य विभाग की छापेमारी से दुकानदारों में अफरा-तफरी का माहोल बना रहा।
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