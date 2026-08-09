Bhadoni News: टोल पर मिली एक ही नंबर की दो कार, आरोपित फरार
Bhadoni News: गोपीगंज के लालानगर टोलप्लाजा पर एक ही नंबर की दो स्विफ्ट कारें पाई गईं। वाहन के मालिक ने एक संदिग्ध कार का पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया, जिसमें तीन संदिग्ध सवार थे। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामला चोरी का हो सकता है।
Bhadoni News: गोपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के लालानगर टोलप्लाजा पर एक ही नंबर की दो स्विफ्ट कारें अगल-बगल खड़ी दिखाई दीं। मामले की जानकारी होने पर वाहन के वास्तविक मालिक ने संदिग्ध कार का पीछा कर उसे टोलप्लाजा के पास पकड़ लिया। कार में सवार तीन लोग मौके से मोबाइल छोड़कर फरार हो गए। पहुंची पुलिस ने संदिग्ध कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रयागराज के अतरसुइया थाना क्षेत्र के भजवत बाग निवासी आदित्य पुष्कर सोनकर ने कोतवाली में तहरीर दी। कहा कि उनकी स्विफ्ट कार के नंबर का इस्तेमाल पिछले करीब तीन-चार माह से दूसरी स्विफ्ट कार में किया जा रहा था।
उनके मित्रों ने उन्हें इसकी जानकारी दी थी। आशंका थी कि उक्त कार चोरी की हो सकती है और उनकी कार का नंबर लगाकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मामले को लेकर उन्होंने करीब दो माह पूर्व प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में भी प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद से वह संदिग्ध कार की तलाश में थे। शनिवार को आदित्य के कुछ मित्र वाराणसी दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर लालानगर टोल प्लाजा के पास खड़ी एक स्विफ्ट कार पर पड़ी। कार का नंबर देखते ही उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने इसकी सूचना आदित्य को दी। सूचना मिलते ही आदित्य मौके पर पहुंचे।बताया जाता है कि उस समय संदिग्ध कार में तीन लोग सवार थे। आदित्य के पहुंचने पर तीनों लोग अपना मोबाइल फोन कार में छोड़कर मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना पीआरबी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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