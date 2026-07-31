Bhadoni News: नाले में कदापि न गिराएं शौचालय की गंदगी
Bhadoni News: नाले में कदापि न गिराएं शौचालय की गंदगीनाले में कदापि न गिराएं शौचालय की गंदगीनाले में कदापि न गिराएं शौचालय की गंदगीनाले में कदापि न गिराएं शौचालय की
Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। नगर पंचायत सुरियावां स्थित आलिशान मकानों में रहने वालों को नगर पंचायत प्रशासन ने फरमान जारी कर दी है। पानी निकासी नाले में शौचालय की गंदगी गिराई गई तो कार्रवाई होना तय है। शौचालय की गंदगी को सोख्त बनवाने की हिदायत दी गई। नगर के वरिष्ठ लिपिक कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि कुछ लोग बड़े भवनों में रहते हैं और शौचालय को नाले से जोड़ दिए हैं। ऐसे में गंदगी सीधे नाले में गिर रही है जो हर स्तर से गलत है। गंदगी से संक्रामक बीमारी का खतरा देखते हुए ऐसे लोगों को सख्त हिदायत दे दी गई है।
जिसके मकान के शौचालय का गंदा पानी नाले में गिरता मिला उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोग शौचालय का निर्माण कराए हैं वह सोख्ता जरूर बनवाएं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।