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Bhadoni News: नाले में कदापि न गिराएं शौचालय की गंदगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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Bhadoni News: नाले में कदापि न गिराएं शौचालय की गंदगीनाले में कदापि न गिराएं शौचालय की गंदगीनाले में कदापि न गिराएं शौचालय की गंदगीनाले में कदापि न गिराएं शौचालय की

Bhadoni News: नाले में कदापि न गिराएं शौचालय की गंदगी

Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। नगर पंचायत सुरियावां स्थित आलिशान मकानों में रहने वालों को नगर पंचायत प्रशासन ने फरमान जारी कर दी है। पानी निकासी नाले में शौचालय की गंदगी गिराई गई तो कार्रवाई होना तय है। शौचालय की गंदगी को सोख्त बनवाने की हिदायत दी गई। नगर के वरिष्ठ लिपिक कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि कुछ लोग बड़े भवनों में रहते हैं और शौचालय को नाले से जोड़ दिए हैं। ऐसे में गंदगी सीधे नाले में गिर रही है जो हर स्तर से गलत है। गंदगी से संक्रामक बीमारी का खतरा देखते हुए ऐसे लोगों को सख्त हिदायत दे दी गई है।

जिसके मकान के शौचालय का गंदा पानी नाले में गिरता मिला उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोग शौचालय का निर्माण कराए हैं वह सोख्ता जरूर बनवाएं।

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