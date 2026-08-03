Bhadoni News: राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष का हआ स्वागत

Bhadoni News: गोपीगंज में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सोहन लाल माली का भव्य स्वागत किया गया। माली ने पिछड़ा वर्ग के उत्थान और उनकी अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग के प्रयासों की बात की। व्यापारियों और स्कूल के बच्चों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया।

Bhadoni News: गोपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। नगर पालिका परिषद गोपीगंज के खड़हट्टी मोहाल में शनिवार को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सोहन लाल माली के आगमन पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने भव्य स्वागत किया।

स्वागत समारोह नगर के खड़हट्टी मोहाल स्थित गोपाल अग्रवाल के आवास पर पहंुचे श्री माली का माल्यार्पण किया गया। इस दौरान सोहन लाल ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के उत्थान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग लगातार कार्य कर रहा है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का संकल्प भी दोहराया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने राष्ट्र और समाज की प्रगति के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल गोपीगंज की ओर से नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल ने एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में गोपीगंज छोटी चौराहा पर जिला पंचायत द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय एवं व्यापारियों की दुकानें तोड़े जाने का मामला उठाया।

व्यापारी और विद्यालय की समस्याएं श्रीकांत जायसवाल ने बताया कि 2018 में नयी बिल्डिंग बनवाने के नाम पर यह भवन तोड़ा गया था। इसमें काफी संख्या में व्यापारियों की दुकानें थीं और ऊपर प्राथमिक विद्यालय संचालित था। बिल्डिंग तोड़े जाने से बड़ी संख्या में व्यापारी बेरोजगार हो गए हैं। वहीं स्कूल के बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष सोहन लाल ने मौके का निरीक्षण कर व्यापारियों की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष डा. घनश्याम दास गुप्ता, बृजेश गुप्ता, अश्विनी अग्रवाल, बिंदेश गुप्ता, कल्लू अग्रवाल, दामोदर अग्रहरि, राहुल चौबे आदि उपस्थित थे.