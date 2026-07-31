Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhadoni News: होटल से दूध का दो नमूना हुआ संग्रहित: हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
Follow us on Google News
share

Bhadoni News: होटल से दूध का दो नमूना हुआ संग्रहित: हड़कंप होटल से दूध का दो नमूना हुआ संग्रहित: हड़कंप होटल से दूध का दो नमूना हुआ संग्रहित: हड़कंप होटल से दूध का दो

Bhadoni News: होटल से दूध का दो नमूना हुआ संग्रहित: हड़कंप

Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। पवित्र सावन माह में कांवड़ यात्रा शुरू होते ही खाद्य विभाग की सख्ती बढ़ती जा रही है। डीएम शैलेश कुमार के निर्देशन एवं सहायक आयुक्त विवेक मालवीय के मार्गदर्शन में निरंतर होटलों-ढाबों पर जांच की जा रही है। गुरुवार को लालानगर टोल प्लाजा के पास स्थित एक होटल में जांच कर दो दूध का नमूना संग्रहित किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. ताविंदा ने बताया कि सावन माह में शुरू हुई कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर विभागीय सख्ती बढ़ गई है। लालानगर स्थित एक होटल पर जांच कर दो दूध का नमूना संग्रहित किया गया। दोनों नमूना जांच को लैब भेजा जाएगा।

ये भी पढ़ें:Banka News: श्रावणी मेला शुरू होते ही कच्ची कांवरिया पथ पर खाद्य पदार्थों की जांच तेज, मिठाइयों के सैंपल लैब भेजे गए

वहां से जांच रिपोर्ट आने के बाद विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा को देखते हुए समस्त होटलों और ढाबों पर शुद्ध खाद्य-पेय पदार्थ की बिक्री की जाए। रेट बोर्ड भी सामने चस्पा होना चाहिए। शिव भक्तों की सुविधा को देखते हुए हर होटलों-ढाबों पर साफ-सफाई का उचित इंतजाम किया जाए। मिलावटी खाद्य पदार्थ बिक्री करने की शिकायत मिली तो विभागीय स्तर से जांच कर सख्त कार्रवाई होना तय है।

ये भी पढ़ें:108 कारोबारियों पर 22.72 लाख की जुर्माना
ये भी पढ़ें:10 हजार किलो एक्सपायर आटा व 800 किलो बेसन जब्त
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।