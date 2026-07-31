Bhadoni News: होटल से दूध का दो नमूना हुआ संग्रहित: हड़कंप

Bhadoni News: होटल से दूध का दो नमूना हुआ संग्रहित: हड़कंप
Bhadoni News: होटल से दूध का दो नमूना हुआ संग्रहित: हड़कंप होटल से दूध का दो नमूना हुआ संग्रहित: हड़कंप होटल से दूध का दो नमूना हुआ संग्रहित: हड़कंप होटल से दूध का दो
Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। पवित्र सावन माह में कांवड़ यात्रा शुरू होते ही खाद्य विभाग की सख्ती बढ़ती जा रही है। डीएम शैलेश कुमार के निर्देशन एवं सहायक आयुक्त विवेक मालवीय के मार्गदर्शन में निरंतर होटलों-ढाबों पर जांच की जा रही है। गुरुवार को लालानगर टोल प्लाजा के पास स्थित एक होटल में जांच कर दो दूध का नमूना संग्रहित किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. ताविंदा ने बताया कि सावन माह में शुरू हुई कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर विभागीय सख्ती बढ़ गई है। लालानगर स्थित एक होटल पर जांच कर दो दूध का नमूना संग्रहित किया गया। दोनों नमूना जांच को लैब भेजा जाएगा।
वहां से जांच रिपोर्ट आने के बाद विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा को देखते हुए समस्त होटलों और ढाबों पर शुद्ध खाद्य-पेय पदार्थ की बिक्री की जाए। रेट बोर्ड भी सामने चस्पा होना चाहिए। शिव भक्तों की सुविधा को देखते हुए हर होटलों-ढाबों पर साफ-सफाई का उचित इंतजाम किया जाए। मिलावटी खाद्य पदार्थ बिक्री करने की शिकायत मिली तो विभागीय स्तर से जांच कर सख्त कार्रवाई होना तय है।
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