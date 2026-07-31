Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhadoni News: छात्रों पर दर्ज हुआ मुकदमा हो वापस: जिलाध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
Follow us on Google News
share

Bhadoni News: छात्रों पर दर्ज हुआ मुकदमा हो वापस: जिलाध्यक्ष छात्रों पर दर्ज हुआ मुकदमा हो वापस: जिलाध्यक्ष छात्रों पर दर्ज हुआ मुकदमा हो वापस: जिलाध्यक्ष छात्रों प

Bhadoni News: छात्रों पर दर्ज हुआ मुकदमा हो वापस: जिलाध्यक्ष

Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को जिला मुख्यालय पर छात्रों पर दर्ज हुआ मुकदमा वापस हटाने की मांग लेकर पत्रक सौंपा। प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर दर्ज हुए केस को लेकर सपाजनों ने नाराजगी जाहिर की। इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने कह कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गलत ढंग से केस दर्ज करा दिया गया है। राजनीतिक द्वेष से फर्जी केस दर्ज कराना हर स्तर से गलत है। ऐसे में मामले की निष्पक्षता से जांच कर मुकदमा खत्म किया जाए। इस मौके पर विधायक जाहिद बेग, पूर्व जिलाध्यक्ष विकास यादव, मो. आरिफ सिद्दीकी, जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, रामधनी यादव, जिला मिडिया प्रभारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्र पप्पू आदि उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:Bhadoni News: छात्रों पर दर्ज हुआ फर्जी केस शीघ्र हो वापस: जिलाध्यक्ष
ये भी पढ़ें:सपाइयों पर दर्ज मुकदमे की गूंज पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुंची
ये भी पढ़ें:युवाओं की रिहाई के लिए समाहरणालय पर किया प्रदर्शन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Samajwadi Party

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।