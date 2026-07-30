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Bhadoni News: सावन: सुंदरवन में एक माह तक चलेगा रुद्राभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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Bhadoni News: ज्ञानपुर के सुंदरवन स्थित श्रीराम-जानकी मंदिर में सावन माह की शुरुआत से एक माह तक रुद्राभिषेक अनुष्ठान शुरू होगा। भक्त दुर-दूर से आएंगे और महादेव का दर्शन करेंगे। इस दौरान भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जहाँ हजारों भक्त प्रसाद ग्रहण करेंगे। महिलाओं के लिए झूले और धार्मिक कार्यक्रम भी होंगे।

सावन: सुंदरवन में एक माह तक चलेगा रुद्राभिषेक
सावन: सुंदरवन में एक माह तक चलेगा रुद्राभिषेक

Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। क्षेत्र के सुंदरवन स्थित श्रीराम-जानकी मंदिर में एक माह तक चलने वाला रुद्राभिषेक पवत्रि सावन माह के प्रथम दिन गुरुवार से शुरू होगा। रुद्राभिषेक कर आस्थावान कृतार्थ होंगे। दूर-दराज से आए भक्त क्रमवार देवाधिदेव महादेव का दर्शन कर रुद्राभिषेक करेंगे।माता राजलक्ष्मी मंदा ने बताया कि सावन माह के प्रथम दिन से ही रुद्राभिषेक शुरू हो जाता है। एक माह तक रुद्राभिषेक के बाद समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन होता है। इसमें हजारों भक्त प्रसाद ग्रहण कर निहाल होते हैं। पूरे सावन माह महिलाओं के लिए झूले डाले गए हैं। महिलाएं शिव भजन व कजरी गीत संग झूले का आनंद उठाती हैं।

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हमारी पुरानी परंपराओं को आने वाली पीढ़ी समझे इसलिए धार्मिक और लोक गीत भी आयोजित होते रहेंगे। रुद्राभिषेक में प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में आस्थावान पूजन कर कृतार्थ होंगे।

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