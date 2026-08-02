Bhadoni News: आरआरसी निर्माण में लापरवाही पर 40 सचिवों को नोटिस आरआरसी निर्माण में लापरवाही पर 40 सचिवों को नोटिस आरआरसी निर्माण में लापरवाही पर 40 सचिवों को नोटिस

Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। आरआरसी निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले सचिवों के प्रति विभागीय सख्ती बढ़ती जा रही है। प्रभारी डीपीआरओ डॉ. सपना अवस्थी ने एक माह में विभिन्न तिथियों पर कुल 40 सचिवों को नोटिस जारी की हैं। चेताया कि शीघ्र ही आरआरसी कार्य का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो पुन: नोटिस जारी करने के बद सचिवों के खिलाफ विभागीय स्तर से कार्रवाई की जाएगी।

आधिकारिक निर्देश पूर्व में हुई जिला स्वच्छता समिति की बैठक में निर्देशित किए कि एडीओ पंचायत स्वयं आरआरसी सेंटर का निरीक्षण कर रिपोर्ट देंगे। जिस गांव में आरआरसी बन गया है उसका संचालन शीघ्र कराएं। इन कार्यों में किसी स्तर से लापरवाही की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होना तय है। पंचायतीराज विभाग की सख्ती से मनमानी करने वाले सचिवों की बेचैनी बढ़ गई है।

आरआरसी निर्माण की स्थिति प्रभारी डीपीआरओ ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज दो के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रिसोर्स रिकवरी सेंटर (आरआरसी) का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें चालीसा ऐसे ग्राम पंचायते हैं, जहां अब तक भूमि उपलब्ध होने के बावजूद निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। ऐसे में लापरवाही बरते जाने पर चालीस सचिवों को पूर्व में ही नोटिस जारी की जा चुकी है। गांव में निकलने वाले कूड़ा-कचरा को रिसोर्स रिकवरी सेंटर बनाया जा रहा है। ग्राम पंचायतों की आमदनी का जरिया भी आरआरसी सेंटर बनेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जा रहे आरआरसी सेंटर ग्राम पंचायतों की आमदनी का जरिया बन सकता है।

कूड़ा प्रबंधन प्रक्रिया गांवों में निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद बनाया जा सकता है। इसका उपयोग खेतों में किया जाएगा। इन सेंटरों पर बनने वाले वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद की बिक्री भी होना संभव है। जिले में चार सौ से ज्यादा गांव में आरआरसी का निर्माण हो चुका है। पांच ग्राम पंचायतों में कई बार हिदायत के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसपर लापरवाही सचिवों के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए नोटिस जारी कर दी गई है। पंद्रह दिन के अंदर आरआरसी का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो पुन: नोटिस जारी कर विभागीय स्तर से कार्रवाई की जाएगी। निर्माण शुरू करने के बाद गु्रप पर फोटो नहीं भेजा गया तो संबंधित सचिवों के खिलाफ विभागीय स्तर से दंडात्मक कर्रावई होना तय है। आरआरसी निर्माण को लेकर किसी स्तर से बरती गई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्व में ही इन गांवों में आरआरसी निर्माण को भूमि मुहैया करा दिया गया था। लेकिन अब तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।

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आरआरसी केंद्रों का ऐसे होगा संचालन

ज्ञानपुर। प्रभारी डीपीआरओ डॉ. सपना अवस्थी ने बताया कि आरआरसी केंद्रों का संचालन के लिए घर-घर से कूड़ा एकत्रित किया जाएगा। इसके बाद केंद्र पर कूड़ा को अलग-अलग किया जाएगा। जिससे लोहा, प्लास्टिक समेत अन्य कूड़ा अलग कर दिए जाएंगे। लोहा-प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है। कूड़े से वर्मी कंपोस्ट के लिए भेज दिया जाता है। जबकि बिना उपयोग के कूड़ा को एक जगह एकत्रित कर दिया जाता है ताकि उनका निस्तारण किया जा सके। आरआरसी से ग्रामीण अंचलों में फैला कूड़ा-कचरा एक निर्धारित स्थल पर डंप हो जाएगा।

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स्वच्छता के प्रति सोंच बदलना जरूरी

ज्ञानपुर। प्रभारी डीपीआरअे डॉ. सपना अवस्थी ने बताया कि स्वच्छता के प्रति जन-जन को सोंच बदलने की जरूरती है। हम स्वयं अपना घर आंगन साफ करने के बाद ही दूसरों को इसके प्रति प्रेरित करें। जिस स्थान पर लोग स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, बीमारियां फैलने का खतरा काफी कम होता है। गांवों में घरों के बाहर, सड़कों के किनारे एवं नालियों मे कूड़ा-कचरा को एकत्रित न होने दें। नालियों में फंसा कचरा ही संक्रामक बीमारी का कारण बनता है।