Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhadoni News: मौसम में उतार-चढ़ाव से बढ़ा वायरल फीवर का खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
Follow us on Google News
share

Bhadoni News: ज्ञानपुर में मौसम के लगातार उतार-चढ़ाव के कारण वायरल फीवर के मामले बढ़ने लगे हैं। महाराजा चेतसिंह जिला अस्पताल और निजी नर्सिंग होम में मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तेज धूप और बारिश से बिमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है।

Bhadoni News: मौसम में उतार-चढ़ाव से बढ़ा वायरल फीवर का खतरा

Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। मौसम में आ रहा उतार-चढ़ाव से वायरल फीवर का खतरा बढ़ता जा रहा है। महाराजा चेतसिंह जिला अस्पताल हो या निजी नर्सिंगहोम हर तरफ मरीजों में वृद्धि होता जा रहा है। दिन में तीखी धूप तो शाम को मेघ की दस्तक संग हल्की बारिश से लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। बारिश का पानी गड्ढों में जमा होने से उपज रहे मच्छर भी संक्रामक बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में सर्दी, जुकाम, टाईफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे बीमारी से बचाव को विशेष एहतियात बरतना जरूरी है। कालीन नगरी में इन दिनों से मौसम में लगातार हो रहा उतार-चढ़ाव से लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं।

ये भी पढ़ें:Fatehpur News: वायरल, डायरिया, टाइफाइड व त्वचा रोगियों की भरमार

दिन में तेज धूप तो रात में बारिश के कारण लोग बीमार पड़ने लगे हैं। अस्पतालों में ज्यादातर मरीज वायरल फीवर, सर्दी, जुकाम, टाइफाइड, पेट दर्द और उल्टी से पीड़ित आ रहे हैं। जिला चिकित्सालय में मरीजों की लंबी लाइन देख चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी हलकान नजर आए। सीएमओ डा. संतोष कुमार चक की माने तो इन दिनों संक्रामक बीमारी से बचाव को विशेष ध्यान देना जरूरी है। जिला अस्पताल में प्रत्येक दिन पांच से सात सौ रोगी इलाज को आ रहे हैं। वहीं, महाराजा बलवंत सिंह तो सौ सैय्या अस्पताल में भी मरीजों में वृद्धि हुई है। सीएचसी-पीएचसी में भी सैकड़ों मरीजों का इलाज प्रत्येक दिन हो रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Weather Gyanpur Viral Fever

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।