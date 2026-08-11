Bhadoni News: मौसम में उतार-चढ़ाव से बढ़ा वायरल फीवर का खतरा

Bhadoni News: मौसम में उतार-चढ़ाव से बढ़ा वायरल फीवर का खतरा
Bhadoni News: ज्ञानपुर में मौसम के लगातार उतार-चढ़ाव के कारण वायरल फीवर के मामले बढ़ने लगे हैं। महाराजा चेतसिंह जिला अस्पताल और निजी नर्सिंग होम में मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तेज धूप और बारिश से बिमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है।
Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। मौसम में आ रहा उतार-चढ़ाव से वायरल फीवर का खतरा बढ़ता जा रहा है। महाराजा चेतसिंह जिला अस्पताल हो या निजी नर्सिंगहोम हर तरफ मरीजों में वृद्धि होता जा रहा है। दिन में तीखी धूप तो शाम को मेघ की दस्तक संग हल्की बारिश से लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। बारिश का पानी गड्ढों में जमा होने से उपज रहे मच्छर भी संक्रामक बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में सर्दी, जुकाम, टाईफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे बीमारी से बचाव को विशेष एहतियात बरतना जरूरी है। कालीन नगरी में इन दिनों से मौसम में लगातार हो रहा उतार-चढ़ाव से लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं।
दिन में तेज धूप तो रात में बारिश के कारण लोग बीमार पड़ने लगे हैं। अस्पतालों में ज्यादातर मरीज वायरल फीवर, सर्दी, जुकाम, टाइफाइड, पेट दर्द और उल्टी से पीड़ित आ रहे हैं। जिला चिकित्सालय में मरीजों की लंबी लाइन देख चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी हलकान नजर आए। सीएमओ डा. संतोष कुमार चक की माने तो इन दिनों संक्रामक बीमारी से बचाव को विशेष ध्यान देना जरूरी है। जिला अस्पताल में प्रत्येक दिन पांच से सात सौ रोगी इलाज को आ रहे हैं। वहीं, महाराजा बलवंत सिंह तो सौ सैय्या अस्पताल में भी मरीजों में वृद्धि हुई है। सीएचसी-पीएचसी में भी सैकड़ों मरीजों का इलाज प्रत्येक दिन हो रहा है।
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