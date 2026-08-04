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Bhadoni News: दस घंटे की चक्रवार बारिश से किसानों को राहत, धान रोपाई में जुटे किसान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। कालीन नगरी में बारिश ने किसानों को बड़ी राहत दी है। करीब दस घंटे तक बारिश से मौसम सुहाना हो गया और किसानों ने राहत की सांस ली। पहले से रोपे गए धान की सिंचाई में भी मदद मिली है। अब मौसम साथ दे तो अच्छी फसल की उम्मीद है।

दस घंटे की चक्रवार बारिश से किसानों को राहत, धान रोपाई में जुटे किसान
दस घंटे की चक्रवार बारिश से किसानों को राहत, धान रोपाई में जुटे किसान

Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। कालीन नगरी में सोमवार रात से शुरू हुई चक्रवार बरसात ने किसानों को बड़ी राहत दी है। करीब दस घंटे तक रिमझिम बारिश का क्रम मंगलवार सुबह 11 बजे तक चलता रहा। थम-थमकर हो रही वर्षा से मौसम सुहाना हो गया और धान की रोपाई को लेकर किसानों ने राहत की सांस ली। सुबह छह बजे से ही सिवान में किसानों का कुनबा हर काम छोड़कर खेतों में जुट गया।

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कजरी गीतों की गूंज

पवित्र सावन माह में काले मेघों के बीच महिलाएं कजरी गीत गाते हुए धान रोपाई करती रहीं। "धना हो खोल न केवड़िया हम विदेशवा जइबे ना", "सावन आया, बादल छाए" जैसे गीतों की गूंज खेतों में सुनाई देती रही।किसानों के अनुसार पूरा जुलाई माह हल्की बारिश में ही निकल गया था। अगस्त के चौथे दिन हुई इस बरसात से धान की रोपाई और पहले से रोपे गए धान की पहली सिंचाई दोनों में मदद मिली है। बारिश के अभाव में करीब 30 फीसदी किसान अब तक धान की रोपाई नहीं कर पाए थे। अब मौसम साथ दे तो अच्छी फसल की उम्मीद है।

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सिंचाई में मदद

नहर के पानी से पूर्व में रोपे गए धान की सिंचाई भी बारिश के पानी से हो जा रही है।मौसम सुहावना होने से घरों में कजरी गीत बजते रहे। हालांकि सड़कों पर जमा गंदे पानी की वजह से आवागमन करने वाले लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

सामान्य प्रश्न

किसान कैसे मदद महसूस कर रहे हैं?
किसानों ने बारिश से राहत महसूस की है, जिससे धान की रोपाई और पहली सिंचाई में मदद मिली है।
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