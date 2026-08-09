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Bhadoni News: रेलवे पुलिस अलर्ट, ट्रेन और ट्रैक का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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Bhadoni News: ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर रेलवे पुलिस चौकस रही। जीआरपी चौकी प्रभारी आनंद कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस ने ट्रेनों में जांच की और रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करते हुए संदिग्धों से पूछताछ की गई और अनावश्यक चहलकदमी करने वालों को चेतावनी दी गई।

Bhadoni News: रेलवे पुलिस अलर्ट, ट्रेन और ट्रैक का किया निरीक्षण

Bhadoni News: गोपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर साप्ताहिक ट्रेनों के चलते यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर रेलवे पुलिस पूरी तरह अलर्ट रही। जीआरपी चौकी प्रभारी आनंद कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ट्रेनों में जांच-पड़ताल के साथ रेलवे ट्रैक का भी निरीक्षण किया। शनिवार को स्टेशन पर भीड़ ज्यादा रही। जनरल टिकट काउंटर पर लंबी कतारें लगी रहीं। भीड़ देख आला अधिकारियों के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जीआरपी चौकी प्रभारी आनंद कुमार यादव ने टीम के साथ अभियान चलाकर जांच पड़ताल शुरु की। इस दौरान विभूति एक्सप्रेस और पटना-सिकंदराबाद सहित अन्य ट्रेनों में जांच कर यात्रियों से पूछताछ की गई।

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संदिग्धों की पहचान के लिए स्टेशन पर बैठे हर यात्री से पूछताछ हुई। अनावश्यक चहलकदमी करने वालों को चेतावनी दी गई। प्लेटफॉर्म पर मनमानी गाड़ी पार्क करने वालों को स्टैंड में वाहन खड़े करने की हिदायत दी गई। कार्रवाई के दौरान प्लेटफॉर्म पर टहलने वाले लोग गायब हो गए। टीम ने रेलवे ट्रैक का भी निरीक्षण किया।

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