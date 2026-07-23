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Bhadoni News: गांवों में पटरी से उतरी बिजली आपूर्ति, दिक्कतें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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Bhadoni News: गांवों में पटरी से उतरी बिजली आपूर्ति, दिक्कतें

Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। जिले के ग्रामीण अंचलों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही है। इसके कारण धान की रोपाई पर असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, गर्मी एवं उसम से भी लोग बेहाल हैं। हल्की बरसात होने पर लोकल फाल्ट के नाम पर भी कटौती दिन एवं रात में बदस्तूर जारी है। बता दें कि जिले के ग्रामीण अंचलों में कम से कम 18 घंटे बिजली देने का दावा किया जाता है, लेकिन इन दिनों तीन में एक से दो घंटे और रात में चार से पांच घंटों समेत कुल मिलाकर छह से सात घंटे ही बिजली मिल पा रही है।

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दिन में बिजली न मिलने के कारण धान की रोपाई का कार्य नहीं हो पा रहा है। इधर जिले में अच्छी बरसात का क्रम नहीं देख जा रहा है। ऐसे में किसानों को फसल बचाने के लिए महंगे डीजल सेट का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि शहर के फत्तूपुर स्थित उपकेंद्र पर बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को 24 घंटे कंट्रोल रुम एवं मोबाइल नंबर जारी किया गया है। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। उक्त मोबाइल नंबर पर कई बार फोन करने के बाद भी उसे रीसिव नहीं किया जाता है। अब ऐसे में आपूर्ति बाधित होने के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। रयां फीडर में तो बेहद ही नारकीय है।

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