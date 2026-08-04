Bhadoni News: बाइक सीज, 13 वाहनों का चालान
Bhadoni News: औराई चौराहे पर पुलिस ने दो पहिया वाहनों की चेकिंग अभियान चलाया। सीओ राजीव सिंह और प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह ने मौके पर डटे रहते हुए 13 वाहनों का ई चालान किया और एक वाहन को सीज कर दिया। जांच के कारण वाहनों में अफरा-तफरी का माहौल बना।
Bhadoni News: औराई, हिन्दुस्तान संवाद।भदोही-मिर्जापुर मार्ग स्थित औराई चौराहे पर सोमवार को फ्लाईओवर के नीचे पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सीओ राजीव सिंह और प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह जवानों संग डटे रहे। पुलिस ने दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, हेलमेट, कागजात, बिना नंबर प्लेट आदि को चेक किया। 13 लोगों के दो पहिया वाहनों का ई चालान किया गया। साथ ही एक दो पहिया वाहन को सीज किया गया। उधर, चौराहे पर जांच अभियान के कारण वाहन चालकों में अफरा-तफरी का आलम देखा गया।
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