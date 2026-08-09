Bhadoni News: विवादित भूमि पर लग रहे हैंडपंप को पुलिस ने रोका
Bhadoni News: भटेवरा गांव में विवादित भूमि पर हैंडपंप लगाने की प्रक्रिया को पुलिस ने रोक दिया। दोनों पक्षों को शांति बनाने की हिदायत दी गई। यह विवाद तब शुरू हुआ जब दुर्गागंज थाना क्षेत्र के मनीष सिंह ने जमीन बैनामा कराया और दूसरे पक्ष ने वहां हैंडपंप लगाने की कोशिश की।
Bhadoni News: सुरियावां, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के भटेवरा गांव में विवादित भूमि पर लग रहा हैंडपंप शनिवार को पुलिस टीम ने रोक दी। दोनों पक्ष को शांति व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी। पुलिस की सक्रियता से विवाद होते-होते बच गया। बताया जाता है कि दुर्गागंज थाना क्षेत्र के सरायहोला गांव निवासी मनीष सिंह भटेवरा गांव में जमीन बैनामा कराए थे। इस बीच उसी जमीन पर विवाद शुरू हो गया और एक पक्ष द्वारा हैंडपंप लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। विवाद बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई। मामला संज्ञान में आते ही स्थल पर पहुंची पुलिस ने कार्य रोकते हुए दोनों पक्ष को शांति व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी।
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