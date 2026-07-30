Bhadoni News: 104 वाहनों का चालान, 1.23 लाख समन
Bhadoni News: भदोही पुलिस ने शांति भंग की आशंका में छह लोगों पर पाबंदी लगाई। सभी पर मारपीट और शांति में खलल का आरोप है। यातायात पुलिस ने 104 वाहनों का चालान किया और एक लाख 23 हजार रुपये का समन जारी किया।
Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। जिले की पुलिस ने छह लोगों को शांति भंग की आशंका में पाबंद किया। सभी पर मारपीट और शांति में खलल का आरोप था। उधर, यातायात पुलिस ने नियमों के उल्लंघन के आरोपों में 95 दो पहिया तथा नौ चार पहिया सहित कुल 104 वाहनों का चालान किया। साथ ही एक लाख 23 हजार रुपये का समन किया गया। ऊंज थाने की पुलिस ने चकप्रेमगिरी से दो, सुरियावां ने कस्बा से एक, औराई ने थाना गेट से एक, गोपीगंज ने केदारपुर से दो लोगों के साथ ही कुल छह लोगों को पाबंद किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।