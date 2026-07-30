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Bhadoni News: 104 वाहनों का चालान, 1.23 लाख समन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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Bhadoni News: भदोही पुलिस ने शांति भंग की आशंका में छह लोगों पर पाबंदी लगाई। सभी पर मारपीट और शांति में खलल का आरोप है। यातायात पुलिस ने 104 वाहनों का चालान किया और एक लाख 23 हजार रुपये का समन जारी किया।

Bhadoni News: 104 वाहनों का चालान, 1.23 लाख समन

Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। जिले की पुलिस ने छह लोगों को शांति भंग की आशंका में पाबंद किया। सभी पर मारपीट और शांति में खलल का आरोप था। उधर, यातायात पुलिस ने नियमों के उल्लंघन के आरोपों में 95 दो पहिया तथा नौ चार पहिया सहित कुल 104 वाहनों का चालान किया। साथ ही एक लाख 23 हजार रुपये का समन किया गया। ऊंज थाने की पुलिस ने चकप्रेमगिरी से दो, सुरियावां ने कस्बा से एक, औराई ने थाना गेट से एक, गोपीगंज ने केदारपुर से दो लोगों के साथ ही कुल छह लोगों को पाबंद किया।

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