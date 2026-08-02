Bhadoni News: चोरी का माल खरीदने वाले दुकानदार समेत दो गिरफ्तार
Bhadoni News: चोरी का माल खरीदने वाले दुकानदार समेत दो गिरफ्तार का माल खरीदने वाले दुकानदार समेत दो गिरफ्तार का माल खरीदने वाले दुकानदार समेत दो गिरफ्तार
Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। एसपी अभिनव त्यागी के निर्देशन में अपराध नियंत्रण को विशेष अभियान चल रहा है। औराई पुलिस ने बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाले अभियुक्त व चोरी का सामान खरीदने वाले दुकानदार को गिरफ्तार कर ली है। पुलिस की माने तो 31 जुलाई को रोहित यादव पुत्र स्व० राजा यादव, निवासी पीपरतर कैथान खमरिया थाना औराई के घर का ताला तोड़कर अन्दर से हण्डा, पीतल का पारात, चूल्हा तीन खाना, टुल्लू मशीन, पीतल का कटोरा, कड़ाही, दो लगन का चूल्हा, पीतल का लोटा, कलछुल आदि घरेलू सामान चोरी हो गया था। वादी की तहरीर के आधार पर थाना औराई में अज्ञात चोर के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच में जुटी थी।
इसी क्रम में रविवार को मुखबिर की सूचना पर खमरिया बाजार स्थित एक दुकान से अभियुक्त मो. सैफ चोरी के बर्तन बेचने गया है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए औराई पुलिस टीम द्वारा खमरिया स्थित एक दुकनदार को अभियुक्त संग पकड़ ली।
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