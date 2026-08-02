Bhadoni News: आबादी 50 हजार फिर भी बना पार्किंग का अभाव

Bhadoni News: गोपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। करीब 50 हजार की आबादी वाले नगर पालिका परिषद गोपीगंज में पार्किंग का अभाव बना हुआ है। पार्किंग व्यवस्था न होने से आए दिन खड़हट्टी मोहाल समेत कई स्थानों पर आए दिन जाम लग रहा है। जाम के चलते आए दिन कारोबारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। जाम के झाम में फंसे लोग दुकानों व प्रतिष्ठानों में आने के बजाए वापस लौट जा रहे हैं। पालिका स्थित अंजही और खड़हट्टी मोहाल में जाम लग रहा है। नगर पालिका प्रशासन की आंकड़ों पर गौर करें तो पालिका में कुल 25 वार्ड हैं। इनमें वोटरों की संख्या करीब 29 हजार है, जबकि आबादी 60 हजार की है।

प्रत्येक दिन दस करोड़ का कारोबार जिले के प्रमुख बाजार गोपीगंज में होता है। ऐसे में यहां सुविधाओं का अभाव होना विकट समस्या बना हुआ है। व्यापारियों की माने तो गोपीगंज जिले का प्रमुख व्यवसायिक बाजार है। यहां प्रत्येक दिन दस करोड़ का आभूषण, गल्ला समेत अन्य काम होता है। ऐसे में पार्किंक की उचित व्यवस्था न होना परेशानी का सबब बना हुआ है। वाराणसी-प्रयागराज के बीच गोपीगंज प्रमुख बाजार है। दोनों शहर में जाने वाले लोग यहां खरीदारी करने आते हैं। खड़हट्टी मोहाल में मनमाने ढंग से लोग दो-चार पहिया वाहन खड़ी कर देते हैं। सुबह आठ बजे के बाद चार पहिया वाहन बाहर से गल्ला समेत अन्य सामान लेकर आता है तो जाम लगना तय है। जाम के झाम में फंसकर लोग घंटों हैरान होने को विवश होते हैं। इसी तरह ज्ञानपुर रोड एवं मिर्जापुर त्रिमुहानी पर भी जाम लगना आम बात है।