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Bhadoni News: रात्रि बिजली कटौती से जीना हुआ मुहाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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Bhadoni News: सुरियावां, हिन्दुस्तान संवाद। उमस भरी गर्मी में अघोषित बिजली कटौती ने रुलाना शुरु कर

Bhadoni News: रात्रि बिजली कटौती से जीना हुआ मुहाल

Bhadoni News: सुरियावां, हिन्दुस्तान संवाद। उमस भरी गर्मी में अघोषित बिजली कटौती ने रुलाना शुरु कर दिया है। नगर पंचायत सुरियावां समेत ग्रामीण अंचलों में मनमानी बिजली कटौती से उपभोक्ताओं का जीना मुहाल हो गया है। शाम ढलते ही मच्छरों का प्रकोप इतना बढ़ जा रहा है कि लोग अपना ही शरीर पीटने को विवश हो जा रहे हैं।नगर पंचायत सुरियावां में बिजली कटौती थमने का नाम नहीं ले रही है। रात्रि में दस से 11 बजे के बीच बत्ती गुल हो जा रही है। रात्रि बिजली कटौती बदं कराने की मांग बार-बार की जा रही है लेकिन संज्ञान नहीं लिया जा रहा है।

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नागरिकों ने चेताया कि शीघ्र ही रात्रि बिजली कटौती पर विराम नहीं लगा तो लोग विभाग के खिलाफ हर स्तर से आवाज उठाने को बाध्य होंगे।

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