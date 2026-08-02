Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhadoni News: हर-हर बम-बम से गूंजा शिवालय, हुआ पूजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
Follow us on Google News
share

Bhadoni News: हर-हर बम-बम से गूंजा शिवालय, हुआ पूजन हर-हर बम-बम से गूंजा शिवालय, हुआ पूजन हर-हर बम-बम से गूंजा शिवालय, हुआ पूजन हर-हर बम-बम से गूंजा शिवालय, हुआ पूजन

Bhadoni News: हर-हर बम-बम से गूंजा शिवालय, हुआ पूजन

Bhadoni News: गोपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। पालिका परिषद गोपीगंज समेत ग्रामीण क्षेत्रों में भगवान शिव के अति प्रिय सावन माह के चौथे दिन रविवार को श्रद्धा विश्वास और भक्ति भावना के साथ देवाधिदेव का दर्शन पूजन क्रम अनवरत जारी है। सावन मास में श्रद्धालु ’स्नान ध्यान के साथ प्रात:काल शुरु हुआ दर्शन पूजन का क्रम दिन भर चल रहा है। इस मौके पर जहां देवाधिदेव महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया वहीं, मंदिर और शिवालय काफी भीड़ देखने को मिल रही है। देवाधिदेव महादेव के अलौकिक स्वरुप का दर्शन पूजन कर निहाल हुए भक्तो के जयकारे से नगर और गांव गूंजायमान रहा। नगर स्थित एतिहासिक व प्राचीन मंदिर बाबा बड़े शिव धाम, कबूतर नाथ, गोपेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेव, मनकामेश्वर महादेव, जोगीबीर, जागेश्वर महादेव के साथ ग्रामीण क्षेत्र के बाबा तिलेश्वरनाथ, पांडवानाथ,स्वामी बड़ा देव महादेव मंदिर ,धनेश्वर महादेव, कमलेश्वर नाथ समेत अन्य मंदिरो पर प्रात: काल से ही कतार लग गई थी।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: प्रथम सोमवारी आज: सज-धजकर तैयार हुआ बाबा हरिगिरि धाम मंदिर

मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते हुए कतार बद्ध होते गए और कतार समय के साथ लम्बी होती चली गई। दर्शन पूजन के साथ प्रमुख मंदिर और शिवालय मे धार्मिक अनुष्ठान के साथ भजन कीर्तन का क्रम चलता रहा।

ये भी पढ़ें:Chapra News: शिवालयों में होगी भोलेनाथ की जयकार, सावन की पहली सोमवारी आज
ये भी पढ़ें:द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा पर निकले तीर्थयात्रियों का हुआ स्वागत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।