Bhadoni News: दो सौ गरीबों में वितरित हुआ राशन
Bhadoni News: दो सौ गरीबों में वितरित हुआ राशन दो सौ गरीबों में वितरित हुआ राशन दो सौ गरीबों में वितरित हुआ राशन दो सौ गरीबों में वितरित हुआ राशन दो सौ गरीबों में व
Bhadoni News: ज्ञानपुर। नगर पंचायत ज्ञानपुर के बालीपुर मुहल्ले में बुधवार को मनोज अंबष्ट द्वारा करीब दो सौ गरीबों में राशन वितरित हुआ। राशन की पोटली मिलते ही गरीबों का चेहरा खिल उठा। इस दौरान मनोज अंबष्ट ने बताया कि भाभी की पुण्यतिथि पर करीब दो सौ गरीबों में खाद्यान वितरित किया गया। वर्ष 2010 से निरंतर प्रत्येक वर्ष पुण्यतिथि पर दो से ढाई सौ गरीबों में राशन वितरित होता है। सुबह आठ बजे निजी आवास पर आए गरीबों में खाद्यान का वितरण किया गया। इस मौके पर नितीन, हर्षित, सुनीता, खुशबू, अंजना, जितेंद्र सिंह, कलम आदि उपस्थित थे।
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