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Bhadoni News: छात्रों पर दर्ज हुआ फर्जी केस शीघ्र हो वापस: जिलाध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। सपा जिला कार्यालय में महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई गई। इस दौरान छात्रों पर दर्ज एक फर्जी केस की निंदा की गई और उसे वापस लेने की मांग की गई। महाराजा दक्ष के आदर्शों से समाज में भाईचारा और समानता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया।

Bhadoni News: छात्रों पर दर्ज हुआ फर्जी केस शीघ्र हो वापस: जिलाध्यक्ष

Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। सपा जिला कार्यालय कंसापुर (लोहिया ट्रस्ट) में बुधवार को महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाया गया। महाराजा दक्ष के व्यक्तित्व पर चर्चा करते हुए बताए पथ पर चलने का संकल्प लिया गया। काशी नरेश विश्वविद्यालय के छात्रों पर केस दर्ज होने को लेकर कड़ी निंदा की गई।

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छात्रों पर दर्ज केस की निंदा

इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने कहा कि छात्रों पर दर्ज हुआ फर्जी केस शीघ्र वापस लिया जए। विधायक जाहिद बेग के साथ हुआ अभद्र व्यवहार की सपा पार्टी के लोग कड़ी निंदा करते हैं। महाराजा दक्ष प्रजापति भारतीय संस्कृति, सामाजिक समरसता एवं कर्मप्रधान जीवन के प्रेरणास्रोत हैं। उनके आदर्श समाज को एकता, सद्भाव, परिश्रम एवं सामाजिक न्याय का संदेश देते हैं। वर्तमान समय में उनके विचारों को आत्मसात कर समाज में भाईचारा और समानता को मजबूत करने की जरूरत है। महाराजा दक्ष प्रजापति जी के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सम्मान पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए। कहा कि विधायक जाहिद बेग के साथ दुर्व्यवहार की निन्दा करता हूं तथा छात्रों के ऊपर जो अपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया वह वापस लिया जाय। इस मौके पर विधायक जाहिद बेग, ह्रदय नारायण प्रजापति, विकास यादव, आरिफ सिद्दीकी, शैलेश सिंह मंटु, कल्लन यादव, सन्तोष यादव, अंजनी शुक्ल, लालचन्द बिंद, केशनारायण यादव, रीता बर्मा, सरिता बिंद, रोहित तिवारी, सलाउद्दीन अंसारी, कमला महतो, राधेश्याम यादव, जिला कार्यालय प्रभारी गामा प्रसाद यादव, जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मिश्र पप्पू।

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सामान्य प्रश्न

महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती कब मनाई गई?
महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती बुधवार को मनाई गई।
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