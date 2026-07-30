Bhadoni News: घर में घुस बहन को छेड़ा, भाई को पीटा
Bhadoni News: भदोही में एक युवती ने एसपी से शिकायत की कि उसके पड़ोसी अशोक कुमार बिंद ने उसके घर में घुसकर छेड़खानी की और उसके भाई की पिटाई की। पुलिस ने मामला दर्ज किया। युवती ने आरोपी पर धमकी देने का भी आरोप लगाया। एसपी के आदेश पर आवश्यक धाराओं में केस दर्ज किया गया।
Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने एसपी ने गुहार लगाई थी। पड़ोसी युवक अशोक कुमार बिंद पर छेड़खानी एवं भाई को पिटने का आरोप लगाया। कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। तहरीर में कहा कि पड़ोसी युवक इसी माह एक जुलाई की शाम को अकेला पाकर घर में जबरदस्ती घुस गया। उसने छेड़खानी करनी शुरू कर दिया। शोर मचाने पर जब आसपास के लोग पहुंचे और इज्जत बच पाई। उसके बाद आरोपित ने भाई को भी पीटा। शिकायत पर उल्टा कोतवाली पुलिस ने मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। मामले में एसपी के आदेश पर संबंधित धाराओं में मंगलवार की शाम को मुकदमा दर्ज कराया गया।
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