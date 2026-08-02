Bhadoni News: संघर्ष समिति ने उठाई सुरियावां में तहसील बनाने की मांग

Bhadoni News: सुरियावां, हिन्दुस्तान संवाद। नगर स्थित जोधराज सिंह तालाब परिसर में रविवार को तहसील निर्माण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय ग्रामीणों ने एक बार फिर सुरियावां में तहसील बनाने की मांग लेकर आवाज मुखर की। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि अभोली और सुरियावां ब्लॉक की संयुक्त आबादी लगभग तीन लाख है। लेकिन इतने बड़े क्षेत्र के लोगों को आज भी राजस्व संबंधी कार्यों के लिए करीब 30 किलोमीटर दूर भदोही तहसील जाना पड़ता है। तहसील तक आने-जाने में पूरा दिन व्यतीत हो जाता है, जिससे आम लोगों को समय और आर्थिक दोनों तरह की परेशानी उठानी पड़ती है।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि सुरियावां को तहसील बनाए जाने की मांग वर्ष 2001 से लगातार उठाई जा रही है। कई सरकारें आईं और चली गईं। विभिन्न जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने समय-समय पर आश्वासन भी दिए, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कहा कि केवल आश्वासनों से क्षेत्र का विकास संभव नहीं है, अब सरकार को इस मांग पर गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए। अभोली ब्लॉक के प्रयागराज सीमा से सटे कुढ़वा, रामनगर, दुर्गागंज तथा सुरियावां ब्लॉक के हरिपुर, अभिया, चौगुना, कुशा समेत अनेक गांव भदोही तहसील मुख्यालय से काफी दूर स्थित हैं। इन गांवों के लोगों को जाति, आय, निवास, भूमि विवाद, दाखिल-खारिज और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे किसानों, मजदूरों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर अध्यक्ष शेषधर गुप्ता, जटाशंकर मौर्य, संजय श्रीवास्तव, वशिष्ठ नारायण दुबे, लोकेश वर्मा, बऊ उपाध्याय, जतन गुप्ता ,आशीष मौर्या, शिवप्रसाद उपाध्याय, रीना श्रीवास्तव, रेशमा बानो, आशीष राय आदि उपस्थित थे।