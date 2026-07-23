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Bhadoni News: जिला स्तरीय चयन ट्रायल्स 27 को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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Bhadoni News: जिला स्तरीय चयन ट्रायल्स 27 को जिला स्तरीय चयन ट्रायल्स 27 को जिला स्तरीय चयन ट्रायल्स 27 को जिला स्तरीय चयन ट्रायल्स 27 को जिला स्तरीय चयन ट्रायल्स 27 को

Bhadoni News: जिला स्तरीय चयन ट्रायल्स 27 को

Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। जिला एवं मंडल स्तरीय कबड्डी, जिम्नास्टिक एवं समन्वय जूनियर बाक्सिंग का चयन ट्रायल्स 27 जुलाई से शुरू होगा। इसमें चयनित होने वाले खिलाड़ी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। उप क्रीड़ाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि जिला स्टेडियम मुंसीलाटपुर में सीनियर महिला कबड्डी चयन ट्रायल्स 27 जुलाई को सुबह 11 बजे होगा। जबकि मंडल स्तरीय प्रतियोगिता 28 जुलाई को स्पोर्ट्स स्टेडियम भिस्कुरी पहाड़ी मिर्जापुर में होगा। वहीं, जिम्नास्टिक सीनियर महिला एवं बाक्सिंग जूनियर बालिका वर्ग का भी चयन ट्रायल्स जिला स्टेडिमय में ही होगा। तीनों खेल में चयनित हुए खिलाड़ी चार से पांच अगस्त तक आगरा में होने वाले प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगे।

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चयन ट्रायल में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी जिला स्टेडियम खेल मैदान में सपंर्क करें।

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