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Bhadoni News: भदोही ही रहे जिले का नाम, एडीएम को सौंपा पत्रक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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Bhadoni News: भदोही ही रहे जिले का नाम, एडीएम को सौंपा पत्रक क क क क क क क क क क क क क क क क क

Bhadoni News: भदोही ही रहे जिले का नाम, एडीएम को सौंपा पत्रक

Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। जनता दल यू के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंच कर राज्यपाल के नाम संबोधित मांग पत्र एडीएम को सौंपा। प्रदेश सरकार से जिले की जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए जनपद का नाम भदोही ही करने की मांग की। जिलाध्यक्ष सर्वेश राय ने कहा कि पार्टी केंद्र सरकार में भाजपा का सहयोगी दल है। भदोही वाराणसी का हिस्सा था, जिसे 30 जून 1994 को जिले बनाने का काम पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव ने किया था। जिले की पहचान कालीन कारोबार से है। विदेशी बायर तथा जिले के कारोबारी बार-बार नाम बदलने के कारण परेशान होते हैं।

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इसके पूर्व बसपा की सरकार में संत रविदास नगर नाम रखा गया था, जिसे छह दिसंबर 2014 को सपा की सरकार ने बदल कर भदोही कर दिया था। जिले में निर्मित कालीनों को जीआई टैग भी प्राप्त है, जो भदोही के नाम से है। आह्वान किया कि जनता की भावनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार जिले का नाम भदोही ही करने का काम करे। इस मौके पर रामेश्वर प्रसाद राय, प्रदेश संयोजक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, देवी प्रसाद, मोहम्मद इबरार, परवेज हसन, अभिनय श्रीवास्तव आदि रहे।

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