Bhadoni News: क्षतिग्रस्त नाली से दो सौ बीघा धान फसल की सिंचाई बाधित

Bhadoni News: सुरियावां, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के मनापुर गांव में नलकूप का क्षतिग्रस्त नाली किसानों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सिंचाई विभाग द्वारा लाखों खर्च के बावजूद नाली मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है। नाली जर्जर होने के साथ ही कई स्थानों पर झाड़ियों से ढंक गई है। ऐसे में करीब दो सौ बीघा धान फसल की सिंचाई पूरी तरह बाधित हो गई है। किसान धान फसल की सिंचाई कैसे करें यह समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में नाली का मरम्मत न होने से सिंचाई में अत्यधिक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय किसानों की माने तो मनापुर गांव में किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मुहैया कराने को नलकूप लगाया गया था।