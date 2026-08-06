Bhadoni News: खाद्य विभाग टीम आटा चक्की की सघन जांच
Bhadoni News: ज्ञानपुर में डीएम के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आटा चक्की और सरसों तेल कारखानों की जांच की गई और संचालकों को हिदायत दी गई। मिलावट पर सख्त कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे संचालकों में अफरा-तफरी का माहौल है।
Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। डीएम शैलेश कुमार के निर्देशन एवं सहायक आयुक्त विवेक मालवीय के नेतृत्व में निरंतर मिलावट की जांच को सघन अभियान चल रहा है। बुधवार की शाम खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. ताविंदा ने पालिका परिषद गोपीगंज व ककराही समेत विभिन्न स्थलों पर संचालित हो रहे आटा चक्की व सरसों तेल कारखाना पर जांच की।आटा चक्की संचालकों को हिदायत दी कि आटा में किसी तरह का मिलावट नहीं होना चाहिए। ग्राहकों का जो गेहूं पीसने को आ रहा है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बताया कि खाद्य पदार्थ आटा में शैलखड़ी (सोप स्टोन) व चालव आदि की मिलावट करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चल रहा है।
जिले में संचालित समस्त फ्लोर मिल्स (आटा विनिर्माण ईकाई) के निरीक्षण को अभियान चल रहा है। वहीं, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवराज सिंह के भी नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। विभागीय टीम की छापेमारी से आटा चक्की संचालकों में अफरा-तफरी का माहोल बना रहा।
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