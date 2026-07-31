Bhadoni News: कंपोजिट ग्रांट खर्च का अब स्थलीय जांच होगा शुरू कंपोजिट ग्रांट खर्च का अब स्थलीय जांच होगा शुरू कंपोजिट ग्रांट खर्च का अब स्थलीय जांच होगा शुरू कंपोजि

Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंपोजिट ग्रांड का बजट शासन से आए करीब दो करोड़ 13 लाख 87 हजार परिषदीय स्कूलों में खर्च हो चुके हैं। खर्च का ब्योरा देने के साथ ही प्रेरणा पोर्टल पर करीब अपलोड हो चुका है। अब विद्यालयों में कराए गए कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा।

स्कूलों में कार्यों की जांच समस्त बीईओ को निर्देशित किया जा चुका है कि वह संबंधित स्कूलों में जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करें। पुन: जांच में किसी स्तर से लापरवाही की शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना तय है। बीएसए शिवम पांडेय समस्त बीईओ को निर्देशित किए कि स्कूलों में कंपोजिट ग्रांट से कराए गए कार्यों की स्थलीय जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करें। इन कार्यों में किसी स्तर से लापरवाही नहीं होना चाहिए। जिले में संचालित कुल 874 परिषदीय स्कूलों में विभिन्न कार्य कंपोजिट ग्रांट के धन से कराए जा चुके हैं। बीएसए शिवम पांडेय ने बताया कि कंपोजिट ग्रांट का दूसरा किस्त शासन से स्वीकृत पूर्व में हुआ था। गत माह करीब दो करोड़ 13 लाख 87 हजार पांच सौ आया था।

कंपोजिट ग्रांट के तहत खर्च परिषदीय स्कूलों में कंपोजिट ग्रांड के तहत कितना धन किस काम में खर्च हुआ है, इसका भी ब्योरा प्रधानाध्यपकों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जा रहा है। पहले रंग-रोगन के नाम पर सभी विद्यालयों को सात से 10 हजार रुपये शासन से मिलते थे। इससे स्कूलों की न तो ठीक से रंगाई-पुताई हो पाती थी और न ही दूसरे सामान की खरीदारी। 2019-20 सत्र से सरकार ने स्कूलों में छात्र संख्या के आधार पर कंपोजिट ग्रांट आवंटित करना शुरू किया। जिससे प्रधानाध्यापक जरूरत के हिसाब से स्कूलों में काम कराते हैं। छात्र संख्या के आधार पर इसका आवंटन शुरू किया गया। एक से 30 तक बच्चों की संख्या पर 10 हजार, 30 से 100 बच्चों पर 25 हजार, 100 से 250 बच्चों पर 50 हजार, 250 से 1000 बच्चों पर 75 हजार और 1000 से अधिक बच्चों वाले स्कूलों को एक लाख ग्रांट राशि जारी की जाती है। आवंटित ग्रांट को विद्यायल प्रबंधन रंगरोगन, चहारदीवारी निर्माण, ढोलक, हारमोनियम सहित शैक्षिक और खेलकूद सामग्री पर खर्च करते हैं। पूर्व में विद्यालय प्रबंध समिति उक्त धनराशि को मनमानी तरीके से खर्च करती और हिसाब नहीं देती। जिस पर शासन के निर्देश पर सख्ती शुरू कर दी गई है। अब कंपोजिट ग्रांट के खर्च का उपभोग प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होता है। अब स्कूलों में कराए गए कार्यों की स्थलीय निरीक्षण कर गहनता से जांच की जाएगी।

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कंपोजिट ग्रांट से इतना हुआ काम

ज्ञानपुर। कंपोजिट ग्रांट से प्रधानाध्यापक विद्यालयों में मरम्मत, रंगाई पुराई के अलावां अन्य कार्य कराया जा चुका है। धनराशि को विद्यालयों में पेयजल, शिक्षण सहायक सामग्री, कक्षों में टाइल्स लगवाने, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, विद्युत उपकरण की खरीदारी, कंप्यूटर कक्ष, अनुरक्षण कार्य में खर्च हो चुका है। आवश्यकतानुसार पेंटिग कार्य, स्टेशन, टाट पट्टी, चटाई, दरी, रेडियो प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के उपकरण, सामान्य सामग्री, बागवानी किट जैसी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

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कंपोजिट ग्रांट व्यय की होती रहेगी समीक्षा

ज्ञानपुर। बीएसए शिवम पांडेय ने बताया कि कंपोजिट ग्रांट में होने वाले व्यय की निरंतर समीक्षा होती रहेगी। स्कूलों में होने वाले कार्यों में मानक की अनदेखी एवं बजट का अन्यत्र खर्च किए जाने की शिकायत मिलती है तो विभागीय स्तर से गहन जांच करते हुए कार्रवाई की जाएगी। नामित अधिकारी द्वारा कंपोजिट ग्रांट के तहत होने वाले व्यय की निरंतर समीक्षा होती रहेगी।