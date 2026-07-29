Bhadoni News: जेल में बंदियों को दी विधिक सहायता की जानकारी
Bhadoni News: जेल में बंदियों को दी विधिक सहायता की जानकारी जेल में बंदियों को दी विधिक सहायता की जानकारी जेल में बंदियों को दी विधिक सहायता की जानकारी जेल में बंदि
Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। जिला जेल में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज के मार्गदर्शन में पूर्णकालिक सचिव द्वारा निरीक्षण किया गया। जेल में निरुद्ध बंदियों से संवाद कर विधिक सहायता की जानकारी दी गई। इस दौरान सचिव ने कारागार में निरुद्ध बंदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। उन्हें कारागार में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। बंदियों को बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नि:शुल्क विधिक सहायता एवं सरकारी अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। बंदियों से इस सुविधा का आवश्यकतानुसार लाभ उठाने का आह्वान किया।
जिला कारागार में संचालित प्रिजन लीगल एड क्लीनिक का भी निरीक्षण किया गया। वहां उपलब्ध विधिक सहायता संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। सचिव ने महिला बंदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा उन्हें आवश्यक विधिक परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान किया।
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