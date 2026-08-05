Bhadoni News: अतिक्रमण की गिरफ्त में फंसा पुरानी बाजार
Bhadoni News: ज्ञानपुर के पुरानी बाजार में अतिक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सड़क की पटरियों पर अवैध कब्जे के कारण जाम की समस्या बढ़ गई है। शाम के समय वाहनों की अधिकता से जाम की स्थिति विकट हो रही है। दुकानदारों ने सामान सड़क पर रख दिया है, जिससे आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं।
Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। नगर पंचायत ज्ञानपुर का पुरानी बाजार अतिक्रमण की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। सड़क की पटरियों पर हुए अवैध कब्जा से आए दिन जाम लग रहा है। शाम ढलते ही जाम की विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। लगन में वाहनों का दबाव बढ़ने से लोगों की दिक्कत काफी बढ़ गई है। दुकानदारों द्वारा बिक्री वाला सामान सड़क की पटरी पर रख दिया जा रहा है। अवैध कब्जा से आवागमन करने में लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शाम ढलते ही चार पहिया वाहन आमने-सामने हुए नहीं कि जाम की विकट समस्या खड़ी हो जाती है।
ऐसे में आवागमन करने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
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