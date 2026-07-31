Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhadoni News: उपेक्षा का दंश झेल रहा बाबूसराय का प्रसिद्ध तालाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
Follow us on Google News
share

Bhadoni News: उपेक्षा का दंश झेल रहा बाबूसराय का प्रसिद्ध तालाब उपेक्षा का दंश झेल रहा बाबूसराय का प्रसिद्ध तालाब उपेक्षा का दंश झेल रहा बाबूसराय का प्रसिद्ध तालाब

Bhadoni News: उपेक्षा का दंश झेल रहा बाबूसराय का प्रसिद्ध तालाब

Bhadoni News: बाबूसराय, हिन्दुस्तान संवाद। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बाबूसराय का ऐतिहासिक तालाब दशकों से उपेक्षा का दंश झेल रहा है। इस तरफ ध्यान न दिया जाना चिंता का विषय बनता जा रहा है। प्रसिद्ध तालाब का वजूद सिमटता जा रहा है। तालाब की भूमि पर धड़ल्ले से अतिक्रमण किया जा रहा है। जिस तालाब तट पर दो दशक पूर्व सुबह-शाम लोग व्यायाम कर स्नान करते थे। उसी तालाब के पानी से इस वक्त दुर्गंध उठ रहा है। घर का गंदा पानी तालाब में गिराया जा रहा है। दशकों पूर्व बनी बाउंड्रीवाल टूटकर ढह गई है। सीढ़ियां इस कदर क्षतिग्रस्त हो गई हैं कि कई स्थानों पर पूरा वजूद ही खत्म हो गया है।

बदहाल पड़ा तालाब अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। बीस वर्ष पूर्व इसी तालाब तट पर स्नान कर मंदिर में पूजन करते थे। तालाब तट के ऊपर ऐतिहासिक रामलीला का मंचन भी होता है। बावजूद इसके तालाब उपेक्षा का शिकार होकर रह गया है। तालाब की दुर्दशा देख हर कोई यह कहने को विवश हो जाता है कि शायद अब इस प्रसिद्ध स्थल की तरफ किसी की नजर नहीं पड़ेगी। तालाब का सुंदरीकरण कराना तो दूर अधिकारी इधर देखना भी जरुरी नहीं समझ रहे हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।