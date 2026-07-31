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Bhadoni News: सफाई ना होने से नगर में झरना बना फ्लाईओवर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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Bhadoni News: सफाई ना होने से नगर में झरना बना फ्लाईओवर

Bhadoni News: गोपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। नगर में हाइवे पर बना फ्लाईओवर इन दिनों बारिश होने पर झरना बन गया है। मानसून के पूर्व फ्लाईओवर पर बने नाली एवं लगी जाली की सफाई न कराए जाने से पहलवान बीर मंदिर से लेकर गिराई पेट्रोल पंप तक दिक्कतें हैं। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हर माह देख-रेख तथा मेंटेनेस के नाम पर लाखों रुपए खर्च करता है। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग को गत वर्षों में केंद्र सरकार ने सिक्स लेन कराने का काम किया था। साथ ही नाम बदल कर एनएच-19 कर दिया था। उस दौरान नगर में फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया था। उस पर बनाई गई सड़क पर जल निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है।

जल निकासी के लिए पाइप के साथ पिलर के सहारे मोटी पाइप लगाया गया है। लेकिन देखरेख तथा मेंटेनेस के जिम्मेदार की लापरवाही से समय पर उसकी सफाई न कराए जाने से जल निकासी के लिए पिलर पर लगा पाइप सूखा पड़ा है। जबकि लगभग चार किलोमीटर के दायरे में बना फ्लाईओवर का दोनों लेन झरना बन गया है। वहां पर जमा पानी उपर से गुजरने वाले वाहनों के झोंके से नीचे आ जाता है। इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि बारिश बंद होने के बाद भी कई दिन तक पानी टपकता रहता है। लगातार बना जल जमाव कभी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। नगर उद्योग व्यापार मंडल ने जिम्मेदार अधिकारी का ध्यानाकृष्ट कराते हुये सफाई कराने की मांग की है।

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