Bhadoni News: झूमकर छह घंटे बरसे मेघ तो जलमग्न हो गए खेत झूमकर छह घंटे बरसे मेघ तो जलमग्न हो गए खेत झूमकर छह घंटे बरसे मेघ तो जलमग्न हो गए खेत झूमकर छह घंटे बरसे मे

Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। कालीन नगरी में दो दिन से मौसम मेहरबान है। मंगलवार को भदोही शहर समेत ग्रामीण अंचलों में इतना बारिश हुई कि अस्पताल में डेढ़ से दो फीट तक पानी भर गया था। जबकि बुधवार को ज्ञानपुर समेत ग्रामीण अंचलों में करीब छह घंटे तक मेघ झूमकर बरसे तो खेत जलमग्न हो गए। भदोही शहर में भी घंटों रिमझिम बारिश का क्रम चलता रहा। बारिश होते ही धान फसल को मानों संजीवनी मिल गई। दो दिन बारिश से खेतों में पानी भरा तो उत्साहित किसान खाद छिड़काव करने मे जी-जान से जुट गए। बारिश से झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बारिश से रिसकर कई स्थानों पर कच्चा घर और मड़हा भी ढह गए। दिन-रात अघोषित बिजली कटौती से उपभोक्ताओं को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा।

बरसात का प्रभाव दुर्गागंज त्रिमुहानी और बालीपुर मुहल्ले में तो बरसात और नाला का दूषित पानी घरों और दुकानों में भी घुस गया था। ऐसे में आवागमन करने वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पानी निकासी की उचित व्यवस्था कराने के नाम पर प्रत्येक वर्ष नगर पंचायत ज्ञानपुर में लाखों का काम कराया जाता है। लेकिन एक घंटे भी बारिश हो जाए तो घरों और दुकानों में गंदा पानी घुसना तय है। नपं प्रशासन के प्रति नागरिकों और व्यापारियों में आक्रोश काफी बढ़ गया है। चक्रवार हो रही बरसात से सुबह और रात्रि में सिहरन का एहसास होने लगा था। दिन भर अघोषित बिजली कटौती का क्रम जारी रहा। हालांकि बारिश के चलते लोगों को उमस से काफी राहत मिला था। सुबह घंटों बत्ती गुल होने से पेयजल आपूर्ति बाधित होने से नागरिक परेशान होते नजर आए। बारिश से खेत में लहलहा रही धान फसल को देख किसान फूले नहीं समा रहे थे। किसानों की माने तो दो दिन जमकर हुई बारिश से खेतों में पानी भर गया है। दुर्गागंज त्रिमुहानी पर गंदा पानी एकत्रित होने से बाइक सवारों को अत्यधिक दिक्कत का सामना करना पड़ा। अनियंत्रित हुए बाइक सवार गिरकर चोटिल हो जा रहे थे। लाखों खर्च के बावजूद जल जमाव की समस्या से निजात न मिलना गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है。

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मेड़बंदी संग खाद छिड़काव में जुटे किसान

ज्ञानपुर। दो दिन तक हुई अच्छी बारिश के बाद किसान कुनबा मेडबंदी संग खाद छिड़काव में जुट गया है। साधन सहकारी समिति से यूरिया लाकर किसान छिड़काव कर रहे हैं। किसान धनंजय कुमार मिश्र ने बताया कि बारिश का किसानों को बेसब्री से इंतजार था। बारिश के अभाव में धान रोपाई काफी पछाड़ हो गया था। अब खेतों में इतना पानी जमा हो गया है कि धान की रोपाई आसानी से हो जाएगी। वहीं, अगार में रोपे गए धान फसल को पहली और दूसरी सिंचाई बारिश से अच्छी हो गई है। दो दिन जमकर हुई वर्षा से किसानों का चेहरा खुशी से खिल उठा है।

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समितियों पर पर्याप्त मात्रा में है खाद

ज्ञानपुर। बारिश होते ही खाद की मांग काफी बढ़ गई है। ऐसे में जिला कृषि अधिकरी ईरम ने किसानों को भरोसा दिया कि साधन सहाकरी समितियों में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध है। किसान जरूरत के अनुसार खाद प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को खाद प्राप्त करने में किसी तरह की दिक्कत समझ में आए तो वह विभीय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। साधन सहकारी समितियों पर सचिवों को निर्देशित किया जा चुका है कि किसानों को जरूरत के अनुसार खाद मुहैया कराया जाए। हालांकि कुछ समितियों पर सचिव को विलंब से आने पर किसानों को थोड़ा दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ रहा है।

बीडीएच 09 दुर्गागंज त्रिमुहानी पर बुधवार को हुई बरसात से जमा गंदा पानी से होकर गुजरते वाहन।

बीडीएच 10 ज्ञानपुर में बुधवार को बारिश से बचाव के लिए छतरी ओढ़कर जातीं महिलाएं।