Bhadoni News: दीवार के मलबे में दबकर घायल अधेड़ की मौत
Bhadoni News: बरसात के दौरान दीवार गिरने से घायल 55 वर्षीय शिव भोले की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह अपने कच्चे मकान में सो रहे थे जब दीवार गिरी। स्वजनों और ग्रामीणों ने आर्थिक मदद की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
Bhadoni News: सुरियावां, हिन्दुस्तान संवाद। बरसात के दौरान दीवार गिरने से मलबे में दबकर घायल अधेड़ की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी पर शनिवार को पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। उधर, अधेड़ की मौत से स्वजनों में कोहराम मचा हुआ है। थाना क्षेत्र के ख्योखर गांव निवासी 55 वर्षीय शिव भोले पुत्र राम दुलारगौतम तीन अगस्त की रात को भोजन के बाद अपने कच्चे मकान में सोए थे। रात को बरसात के दौरान दीवार गिरने से वह मलबे में दब गए थे। आसपास के लोगों के साथ ही स्वजनों ने उनकी चीख पुकार सुनकर मलबे से किसी तरह बाहर निकाल कर भदोही शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था।
जहां इलाज के दौरान शुक्रवार की देर शाम को उनकी मौत हो गई। शनिवार की सुबह हादसे की सूचना पर ख्योखर पुलिस चौकी इंचार्ज सचिदानंद ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। बस्ती के लोगों ने जिला प्रशासन से मृतक स्वजनों को आर्थिक मदद देने की मांग किया। ग्रामीणों ने कहा कि मृतक स्वजनों की माली हालत ठीक नहीं है।
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