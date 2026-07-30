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Bhadoni News: बाबा बड़े शिव की होगी पांचों पहर की आरती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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Bhadoni News: गोपीगंज के बाबा बड़े शिव धाम में सावन में कांवरियों के लिए खाने, रहने, स्नान एवं ध्यान की व्यवस्था की गई है। सेवा समिति ने सवेरे और शाम की आरती का कार्यक्रम निर्धारित किया है। नगर पालिका और प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है।

Bhadoni News: बाबा बड़े शिव की होगी पांचों पहर की आरती

Bhadoni News: गोपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। नगर के प्रमुख धार्मिक स्थल बाबा बड़े शिव धाम में सावन माह में कांवरियों के रहने, खाने, स्नान ध्यान आदि की पूर्व की भांति समुचित व्यवस्था की गई हैl जानकारी बाबा बड़े शिव धाम सेवा समिति सचिव रामकृष्ण खट्टू ने दी।बताया की काशी-प्रयाग के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग एवं मिर्जापुर रोड के समीप स्थित एतिहासिक एवं प्राचीन मन्दिर की शिव भक्तों के सहयोग से मंदिर परिसर की साफ-सफाई पूरी कर ली गई है। कांवरियों के लिए नि:शुल्क नाश्ता, भोजन, दवा उनके रहने, शौचालय व स्नान आदि की समुचित व्यवस्था किया गया। सेवा समिति कावरियों की सेवा के लिए तैयार है।

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कहा कि समिति द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम की रुपरेखा निर्धारित कर ली गई । कहा कि देवाधिदेव महादेव का भव्य अलौकिक श्रृंगार कर पांचों पहर की आरती होगी। जिसमें मंगला आरती, बाल भोग आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती की जाएगी। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी से नियमित सफाई के साथ जिला व पुलिस प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

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