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Bhadoni News: हरा नीम का पेड़ काटने पर तीन लोगों पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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Bhadoni News: हरा नीम का पेड़ काटने पर तीन लोगों पर केस

Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। हरियाली के दुश्मनों के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। औराई थाने में बीट प्रभारी औराई, महराजगंज वन रेंज बृजेश कुमार मिश्रा ने ने दी तहरीर दी। पुलिस ने दो नामजद एवं एक अज्ञात समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। तहरीर में कहा कि हरा पेड़ काटने की शिकायत पर कठारी गांव में पहुंचा। वहां पर गांव के ही इमरान अली तथा चार लोगों द्वारा नीम के पेड़ को काटा जा रहा था। जिसकी गोलाई 2.80 मीटर थी। उक्त पेड़ की दो डालियां एवं जड़ से पेड़ को आधा जबरदस्ती काट दिया गया था।

गांव के ही रवि शंकर जायसवाल ने बताया कि उक्त नीम का पेड़ उनका है। प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह ने बताया कि तहरीर पर इमरान अली, रवि शंकर जायसवाल निवासी कठारी एवं एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा चार, 10 तथा उत्तर प्रदेश ट्राजिट ऑफ टिम्बर एंड अदर फारेस्ट प्रोड्यूस रुल्स, 1978 की धाराओं तीन और 28 के तहत मामला दर्ज किया गया। उधर, कार्रवाई के बाद संबंधित में अफरा-तफरी का आलम बना हुआ है।

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