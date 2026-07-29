Bhadoni News: हरा नीम का पेड़ काटने पर तीन लोगों पर केस
Bhadoni News: हरा नीम का पेड़ काटने पर तीन लोगों पर केस क क क क क कक क क क क क कक क क क
Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। हरियाली के दुश्मनों के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। औराई थाने में बीट प्रभारी औराई, महराजगंज वन रेंज बृजेश कुमार मिश्रा ने ने दी तहरीर दी। पुलिस ने दो नामजद एवं एक अज्ञात समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। तहरीर में कहा कि हरा पेड़ काटने की शिकायत पर कठारी गांव में पहुंचा। वहां पर गांव के ही इमरान अली तथा चार लोगों द्वारा नीम के पेड़ को काटा जा रहा था। जिसकी गोलाई 2.80 मीटर थी। उक्त पेड़ की दो डालियां एवं जड़ से पेड़ को आधा जबरदस्ती काट दिया गया था।
गांव के ही रवि शंकर जायसवाल ने बताया कि उक्त नीम का पेड़ उनका है। प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह ने बताया कि तहरीर पर इमरान अली, रवि शंकर जायसवाल निवासी कठारी एवं एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा चार, 10 तथा उत्तर प्रदेश ट्राजिट ऑफ टिम्बर एंड अदर फारेस्ट प्रोड्यूस रुल्स, 1978 की धाराओं तीन और 28 के तहत मामला दर्ज किया गया। उधर, कार्रवाई के बाद संबंधित में अफरा-तफरी का आलम बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।