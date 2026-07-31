Bhadoni News: सड़क हादसे में युवक की मौत, साइकिल सवार गंभीर

Bhadoni News: औराई, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के कठारी-सहसेपुर मार्ग पर गुरुवार रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। उधर, हादसे की सूचना के बाद मृतक स्वजनों में कोहराम मच गया। कठारी, सहसेपुर निवासी राज नारायण विश्वकर्मा उर्फ राजू (38 वर्ष) पुत्र ह्रदय नारायण विश्वकर्मा किसी काम से बाइक से सहसेपुर की ओर गए थे। उसी दौरान दूसरे तेज रफ्तार बाइक चालक ने राज नारायण विश्वकर्मा को टक्कर मार दी। हादसे की चपेट में साइकिल पर सवार मटरू यादव भी आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।

दुर्घटना के तुरंत बाद 108 एंबुलेंस सेवा और 112 पुलिस आपातकालीन सेवा पर सूचना दी गई, लेकिन काफी देर तक कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। लोगों का कहना है कि यदि समय पर एंबुलेंस पहुंचती तो शायद मृतक की जान बच जाती। हालांकि देर से अस्प्ताल पहुंचाने पर डाक्टरों ने राज नारायण को मृत घोषित कर दिया। जबकि मटरू यादव के हाथ, पैर सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं और उनका उपचार जारी है। मृतक मुंबई में रहकर नौकरी करते थे। इन दिनों उनकी चाची का निधन हो गया था। तेरही में भाग लेने के लिए घर आए थे। पति, बच्चों समेत स्वजनों में कोहराम मचा हुआ है। उधर, हादसे के बाद आरोपित बाइक सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। आरोपित की तलाश सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जा रही है।