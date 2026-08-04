Bhadoni News: पति-पत्नी में विवाद, मारपीट में कई घायल
Bhadoni News: सुरियावां में पति-पत्नी के बीच विवाद सुलझाने पहुंचे मायके वालों पर ससुराल पक्ष के 30-40 लोगों ने हमला किया। संदीप, निर्मला, अभिषेक समेत 9 लोग घायल हुए हैं। सभी का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। प्रीती की शादी 2013 में अनिल से हुई थी।
Bhadoni News: सुरियावां, हिन्दुस्तान संवाद। पति-पत्नी के बीच हुए विवाद को सुलझाने के लिए मायके से ससुराल पहुंचे परिजनों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि ससुराल पक्ष के करीब 30 से 40 लोगों ने मायके पक्ष के लोगों को घेरकर मारपीट कर दी। इस दौरान संदीप, निर्मला, अभिषेक, अमरजीत, प्रदीप, प्रीति, प्रेमा, सोनम, उर्मिला और रेमा घायल हो गए। सभी घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियावां में चल रहा है। थाना क्षेत्र मऊरामशाला निवासी प्रीती की शादी वर्ष 2013 में मऊ रामशाला निवासी अनिल के साथ हुई थी। प्रीति के तीन बच्चे आदित्य, आयुष और आर्यन हैं।
पति और पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उसे समझाने को पहुंचे पति, ननद, ससुराल पक्ष के परिजनों और गांव के लोगों ने मिलकर उसके मायके वालों के साथ मारपीट की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।