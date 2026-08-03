Bhadoni News: विश्वविद्यालय समेत आठ स्थानों पर खुलेंगी माडल प्रेरणा कैंटीन

Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए अब आठ नए माडल प्रेरणा कैंटीन खोले जाएंगे। इन कैंटीन में चाय, नाश्ता से लेकर अन्य खाद्य पदार्थ उचित मूल्य पर मिलेंगे। महिलाएं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं।

Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए अब आठ नए माडल प्रेरणा कैंटीन खोले जाएंगे। काशी नरेश विश्वविद्यालय समेत आठ स्थानों को प्रेरणा कैंटीन के लिए चिन्हित किया गया है। इन कैंटीन में चाय, नाश्ता से लेकर अन्य खाद्य पदार्थ उचित मूल्य पर मिलेंगे। समूह की महिलाएं स्वयं से तैयार उत्पादों की भी बिक्री करेंगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुहिम शुरू हुई है।

प्रेरणा कैंटीन का उद्घाटन प्रभारी उपायुक्त एनआरएलएम आदित्य कुमार ने बताया कि पूर्व में विकास भवन समेत छह ब्लॉक, जिला अस्पताल में कैंटीन चल रही है। अब काशी नरेश विश्वविद्यालय समेत आठ स्थानों पर प्रेरणा कैंटीन खुलेगा। आठ नए मॉडल प्रेरणा कैंटीन खोली जाएगी। जिससे वह अपना उत्पाद वहां बेच सकेंगे। आईआईसीटी भदोही, काशी नरेश विश्वविद्यालय ज्ञानपुर समेत आठ स्थानों पर खोलने का प्रस्ताव बनाया गया है। जहां लोगों को चाय, नाश्ता से लेकर अन्य खाद्य पदार्थ सस्ती दरों पर उपलब्ध होगा। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है।

महिलाओं का रोजगार सृजन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से भी महिलाओं का जीवन बेहतर किया जा रहा है। इससे जुड़कर महिलाएं छोटी-छोटी बचत के माध्यम से रोजगार सृजन कर स्वावलंबी बन रही हैं। शासन से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के साथ बैंकों से ऋण लेकर फिनायल, दोना-पत्तल, झाड़ू निर्माण सहित कई लघु उद्यम स्थापित कर चुकी हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कुल 8250 समूह का गठन किया गया। जिसमें करीब 85 हजार महिलाएं जोड़ी गईं। सामुदायिक निवेश निधि के रूप में समूहों को हर साल पैसा भी दिया जाता है। उत्पाद तैयार करने के बाद महिलाओं को बेहतर मंच नहीं मिल पाता। जिससे उम्मीद के हिसाब से बचत नहीं हो पाती। सरकारी कार्यक्रमों से लेकर निजी दुकानदारों के यहां उनको दौड़ना पड़ता है। जिसके लिए प्रेरणा कैंटीन खोलकर उन्हें दिया जा रहा है। बीते साल जिले में 10 प्रेरणा कैंटीन खोली गई। अब इस वित्तीय वर्ष में आठ स्थानों पर कैंटीन खोलने का लक्ष्य मिला है। इसके लिए विभाग स्थान को चिन्हित कर रहा है।