Bhadoni News: ड्राइविंग टेस्ट: बैक गियर डालते ही फेल हो रहे आवेदक

Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में आवेदन किए जा रहे हैं। लेकिन पूर्व में बेहतर तैयारी न हेने के कारण प्रत्येक दिन चार से छह आवेदक बैक गियर लगाते ही टेस्ट में फेल हो जा रहे हैं। बैक गियर लगाने का सही तरीका और स्पीड नियंत्रण बना रहे तो सड़क दुर्घटना से भी बचा जा सकता है। परिवहन विभाग नियमों के अनुसार ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने वाले आवेदकों को तुरंत दूसरा मौका नहीं मिलता है। उन्हें एक सप्ताह का इंतजार करना होता है। इसके बाद ही वह दोबारा टेस्ट देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर री-बुक स्लॉट के तहत आवेदन कर सकते हैं। एआरटीओ राम सिंह ने बताया कि आवेदकों को सलाह दी है कि वह ट्रेक पर आने से पहले रिवर्स ड्राइविंग का अच्छी तरह अभ्यास कर लें, ताकि उनका समय और पैसा बर्बाद न हो।

टेस्ट में विफलता के कारण

लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत गाड़ी रिवर्स करने में आ रही है। ऐसे में रोज चार से छह लोग टेस्ट में फेल हो रहे हैं। पहले से तैयारी करके आना चाहिए। एक सप्ताह बाद फिर से आवेदन कर सकते हैं। टेस्ट देने आ रहे अधिकांश आवेदक बैक गियर डालते ही फेल हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, रोजाना औसतन 50 में से छह-छह आवेदकों को गाड़ी बैक करना ही नहीं आ रहा है। पिछले एक महीने में ही इस लापरवाही के कारण 20 से अधिक लोग फेल हो चुके हैं। एआरटीओ ने बताया कि जैसे ही आवेदक टेस्ट के लिए कार को ट्रेक पर ले जाते हैं, वह उसके संचालन में अटक जाते हैं। सीधे रास्ते पर गाड़ी चलाने के बाद जैसे ही रिवर्स गियर लगाने की बारी आती है, उनका संतुलन बिगड़ जाता है। कई मामलों में आवेदक कार को ट्रेक का संतुलन बिगाड़ दे रहे हैं। ड्राइविंग टेस्ट देने के पूर्व लोग वाहनों को अच्छी तरह से चलाना और बैक करना सीख जाएं तो उन्हें आसानी से लाइसेंस जारी हो जाएगा। सीधे वाहन तो कोई चला सकता है, लेकिन नियमों को ध्यन में रखते हुए संतुलित गति में गाड़ियों को चलाना ही सफल चालक की पहचान होती है। अच्छी तरह से प्रशिक्षण लेने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें।